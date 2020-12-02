Hande Erçel'in şoförüne verdiği tepki herkesi şok etti!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan ve Kerem Bursin ile aşk yaşadığına dair iddialarla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı karşısında kameraları görünce şok oldu.

Doğum yapan arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen Erçel, aracına binip kapısını kapattıktan sonra şoförüne kızdı.

Şoförüne dönen Erçel, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek şoförüne sert çıktı.

Bunun yanı sıra Hande Erçel'in yüzü olduğu markanın kapşonlu yağmurluğu 1500 TL olan oyuncunun çizmesinin fiyatının ise 4.450 TL olduğu öğrenildi.