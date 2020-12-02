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Hande Erçel'in şoförüne verdiği tepki herkesi şok etti!

Güzel oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz gün Etiler'de bir hastanede doğum yapan arkadaşını ziyaret etti. Hastane çıkışı gazetecileri karşısında görünce şok olan Hande Erçel şoförünü sert bir dille azarladı.

Hande Erçel'in şoförüne verdiği tepki herkesi şok etti!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan ve Kerem Bursin ile aşk yaşadığına dair iddialarla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı karşısında kameraları görünce şok oldu.

Hande Erçel'in şoförüne verdiği tepki herkesi şok etti!

Doğum yapan arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen Erçel, aracına binip kapısını kapattıktan sonra şoförüne kızdı.

Hande Erçel'in şoförüne verdiği tepki herkesi şok etti!

Şoförüne dönen Erçel, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek şoförüne sert çıktı.

Hande Erçel'in şoförüne verdiği tepki herkesi şok etti!

Bunun yanı sıra Hande Erçel'in yüzü olduğu markanın kapşonlu yağmurluğu 1500 TL olan oyuncunun çizmesinin fiyatının ise 4.450 TL olduğu öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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