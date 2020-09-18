Hande Fırat yazdı! İşte Türkiye'nin Mısır'a kıta sahanlığı teklifi

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile görüşüldüğünü belirterek,"İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır’a ‘Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz’ dedik, " demişti.

Konuya ilişkin olarak da Hande Fırat bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı anlaşması için Mısır'a yaptığı teklifi kaleme aldı.

Hande Fırat Köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mısır’a önerilen anlaşmanın peşine düştüm. Önce Ankara, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki durumunu nasıl yorumluyor ona bakalım:

- Yunanistan, Mısır’ı kullanıyor. Başka hiçbir konuda ortak paydaları bulunmadığı halde Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır’ı yanına çekiyor.

- Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Mısır’dan isteği ise Türkiye ile görüşmemesi. Yunanistan ile Türkiye karşıtlığında buluşması.

Bu durumun farkında olan Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır’a teklif edilen anlaşma ne?

Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:

“Teklif edilen anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. ‘Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın’ denildi. Açık şekilde Mısır’ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız