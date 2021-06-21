Hande Fırat'ın 2017'de dünya evine girdiği Murat Özvardar, Suriye meselesi ile yeniden gündem oldu. Gazeteci Serdar Akinan'ın, katıldığı bir televizyon programında ortaya attığı iddiaların ardından internet kullanıcıları arama motorlarında, Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Murat Özvardar Suriye konularını araştırıyor. İşte detaylar...

HANDE FIRAT'IN EŞİ MURAT ÖZVARDAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ünlü bir iş insanı olan Murat Özvardar, 1952 yılında Manisa’da kurulan Özvardar şirketlerinin kurucusu ve başındaki isim olarak biliniyor. kurucusudur. Şirketlerinin faaliyet gösterdiği ticari alanlar ise mobilya, otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve enerji sektörüdür.

Ünlü sunucu Hande Fırat ile 2017 Aralık'ta, Sheraton Otel’de yapılan nikah töreniyle dünya evine giren Murat Özvardar'ın yaşı ve nereli olduğu bilinmiyor.

MURAT ÖZVARDAR SURİYE

Geçtiğimiz yıllarda ismi uyuşturucu skandallarına karışan Özvardar hakkında bu kez de gazeteci Serdar Akinan'dan bir iddia geldi. Akinan, KRT’de katıldığı programda, IŞİD terör örgütü hakkında bir belgesel hazırladığını ve bunun için Suriye'ye gittiğini söyledi. Akinan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’nin yağmalanmasında inanamayacağınız isimler söz konusu. Çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor. Fabrikayı yağmalamış. Gidiyorsun, çok üst düzey bir, çok üst düzey bir adamın oğlu, PKK’nin kontrol ettiği… (Araya girilip hangi gazeteci olduğu soruluyor) Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye’nin yağmalanmasındaki şirketin sahibi adam ya… Bir sanayi bölgesi, insanlığa karşı suçlarda yargılanacak boyutta. Bir ülkenin bir sanayi tesisini, ya İzmit bölgesini yağmalıyorsun… Suriye’nin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan firmanın sahibinden bahsediyorum. Bunun Ankara’daki ilişkileri kim. Bunun eşi, gazeteci hanımefendi kimlerle ne kadar ilişki içinde."

MURAT ÖZVARDARKOKAİN İDDİALARI

Murat Özvardar'ın ismi o dönem İstanbul sosyetesine yönelik düzenlenen kokain operasyonuna da karışmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınan olayda sosyete playboyu Atik Berberoğlu ile prodüktör İzzet Öz, Nazlı Bahar Bayer, Demir Özgür, Cengiz Mesudiyeli ve Murat Özvardar hakkında kokain kullanmak, bulundurmak ve satmak iddialarıyla dava açılmıştı.

YAZ AŞKINI İKİZİ İLE ALDATMIŞTI

Birçok ismi buluşturan nikah töreni sonrası tüm gözler Hande Fırat'ın iş adamı sevgilisi Murat Özvardar'a çevrildi. 2012 yılında çapkın iş adamının ismi yaz aşkı Esra Özkan'ı ikizi Berna Özkan'la aldattığı haberleri ile gündeme gelmişti.

İhaneti öğrenen Esra Özkan, durumdan ikizinin eşi ünlü haber spikeri Korcan Karar'ı da haberdar etti. Soluğu mahkemede alan Karar, kendisini Murat Özvardar ile aldatan eşinden tek celsede boşandı.