Hande Fırat'tan Dilipak ve Kaplan'a eleştiri: Yazıklar olsun

Hürriyet gazetesi yazarı Gazeteci Hande Fırat, bugün gazetede yer alan köşesinde yayınladığı yazıyla meslektaşlarını eleştirdi. 'Mesele İstanbul Sözleşmesi değil. Neyin Hesabı?' isimli köşe yazısında isim vermeden yazar Abdurrahman Dilipak ve yazar Yusuf Kaplan'ı eleştirdi.

"İÇERİĞİNİ DAHİ BİLMİYOR"

İstanbul Sözleşmesi 'nin iktidar alanı elde etmek için kullanıldığını belirten ve bunu yapanların kimisinin sözleşmenin içeriğini dahi bilmediklerini iddia eden Fırat yazısında , "Nedense bazıları bu konuyu iktidar alanı elde etme sorunu haline getirdi. Adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi kararlarını dayatmaya çalışıyorlar. Bunu da aleni yapıyorlar. Üstelik kimi çirkin üslubuyla, kimi de sözleşmenin içeriğini dahi bilmeden yapıyor..." ifadelerine yer verdi.

"BİZ KADINLAR HEPİMİZ AYNI TARAFTAYIZ"

İstanbul Sözleşmesi üzerinden iktidar mücadelesi çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan gazeteci Fırat, "Çirkin üslup demişken, burada tekrarlamayacağım o kelimeyi kullanan beyefendi ve ona hak verenler! Yazıklar olsun hepinize! Biz kadınlar siyah-beyaz, başörtülü-başörtüsüz, çocuklu-çocuksuz, o partiden-bu partiden, hepimiz aynı taraftayız. Şiddete, hakarete, cinsel istismara, tecavüze karşı hepimiz birlikteyiz. O yüzden kötü kelimeleriniz hiçbirimize işlemez. Bizi muhafazakâr-muhafazakâr değil diye de bölmeye çalışmayın. Buradan oyun, hesap, iktidar mücadelesi çıkarmayın..." sözlerini kullandı.