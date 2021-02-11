Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu kovuldu mu?

Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden mezdeke dansı yaptığı anları paylaşmıştı. Çok sayıda beğeni ve yorum alan videonun güzel spikerin başına bela olduğu konuşuluyor. Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun işten çıkarıldığı iddiaları magazin basınında büyük yer buldu. Peki, iddialar doğru mu? Hande Sarıoğlu kovuldu mu?

HANDE SARIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

1988 yılında Düzce'de dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Ardından medya sektörüne atılan Sarıoğlu, meşhur dizi Aşk-ı Memnu'da düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında çalıştı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Genç sunucunun evli olmadığı biliniyor.

Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu üstlendi. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te ekranlarında yayın yapıyordu. Ancak kovulduğu konuşuluyor.

HANDE SARIĞLU KOVULDU MU?

Medyaradar'ın haberine göre; 32 yaşındaki spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun dans videosu kanal yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. Sarıoğlu'nun instagram hesabından paylaştığı videonun ardından ekrana çıkartılmaması dikkat çekti. Olay nedeniyle kanal yönetimi ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdiği iddia edildi.

Ancak konu hakkında Hande Sarıoğlu'ndan ve ya kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.