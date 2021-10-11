Hande Sarıoğlu oryantal videosu için "iyi sallıyorum" dedi, Okan Bayülgen şoke oldu!

Habertürk sunucusu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabında, oryantal dansı yaptığı ve eğlenceli dakikalar geçirdiği bir video paylaşmıştı. Videonun tepki çekmesi üzerine işine son verilen Sarıoğlu, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Klubü programına konuk oldu. Oryantal dansını neden yaptığını açıklayan Sarıoğlu'na Bayülgen'den "ne acayip bir kafan var" yanıtı geldi.

"İYİ SALLIYORUM"

Sarıoğlu, videoyu paylaştığı geceyi anlattı. O gece arkadaşının doğum günü olduğunu ve karantinada evde eğlenmek için dans ettiklerini belirten güzel sunucu, ülkede oryantal açığı olduğunu belirterek “O gece arkadaşımın doğum günüydü. Biz pandemi şartlarında Cuma’dan Pazar’a karantinaya girdiğimiz bir dönemdi. 3 kız arkadaşımla birlikte Pazartesi’ye kadar benim evimde kalacaktık. Aramızdan bir arkadaşımızın da doğum günüydü. Cumartesi günü İbo Show var. İbo Show’da da Didem’in çıkacağını biliyoruz. Ben de küçüklüğümden beri okul hayatımda, düğünlerde, kermeslerde dans eden ama dans türü de oryantal. Çünkü iyi yapıyorum bu işi, iyi sallıyorum.

Böyle büyümüş bir kızım. Evde Didem’in çıkacağını biliyoruz, çocukluğumuzda biz Asenalarla büyüdük. İbrahim Tatlıses’in programlarında dakikalarca oryantal izledik. O zamanlarda bir şey yoktu. Çok uzun bir süredir oryantal açlığı olduğu için ülkede benimki böyle bir patlama yaptı” ifadelerini kullandı.

"NE ACAYİP BİR KAFAN VAR"

Sarıoğlu'nun anlatım tarzına ve verdiği yanıta çok şaşıran ünlü komedyen ve sunucu Bayülgen ise, "Ulan ne acayip bir kafan var ya. Müthiş bir kafa yok mu? Ülkede oryantal açlığı var, sen de İbrahim Tatlıses’in programlarının bir bölümü ile büyüyorsun." yorumunda bulundu.