Hande Subaşı sevgilisi Alican Ulusoy ile nişanlandı

Oyuncu ve manken Hande Subaşı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alican Ulusoy ile nişanlandı. Çift Kemer'de yakınlarının olduğu bir davet verdi.

Bir dönem adı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile anılan iş insan Alican Ulusoy, "Şeyma Şubası sadece sosyal ortamlarda karşılaştığım biridir. Muhtemel isim benzerliklerinin dikkate alınmasını, ad ve soyadların karıştırılmamasını rica ederim" şeklinde açıklamada bulunmuştu.