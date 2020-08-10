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Hande Subaşı sevgilisi Alican Ulusoy ile nişanlandı

Bir dönemin ünlü playboylarından iş adamı Alican Ulusoy manken sevgilisi Hande Subaşı ile nişanlandı. Kemer Country Club'ta küçük bir davet vererek nişanlanan çiftin düğün tarihi ise henüz bilinmiyor.

Hande Subaşı sevgilisi Alican Ulusoy ile nişanlandı

Oyuncu ve manken Hande Subaşı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alican Ulusoy ile nişanlandı. Çift Kemer'de yakınlarının olduğu bir davet verdi. 

Hande Subaşı sevgilisi Alican Ulusoy ile nişanlandı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile anılan iş insan Alican Ulusoy, "Şeyma Şubası sadece sosyal ortamlarda karşılaştığım biridir. Muhtemel isim benzerliklerinin dikkate alınmasını, ad ve soyadların karıştırılmamasını rica ederim" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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