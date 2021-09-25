Hande Yener yine çok cesur! Jartiyerli kostümüyle sahne aldı
Hande Yener, sık sık giydiği kostümlerle gündeme gelirken son çıktığı konserinde yine cesur bir kostüm seçti. 48 yaşında olan ünlü sanatçı tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı dikkatleri üzerine çekti.
Son dönemlerde giydiği kostümlerle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bir yardım konserinde Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.
CESUR KIYAFETİYLE YİNE GÜNDEMDE
Önceki konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen sanatçı "Daha açığını giyeceğim" diyen açıklamada bulunan popçu, dediğini yaptı. 48 yaşındaki şarkıcı, giydiği cesur kostümünü bu kez de özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı ile tamamladı.
YENER'E DANS GRUBU EŞLİK ETTİ
Dans grubuyla birlikte aldığı sahne yaklaşık 2 saat sürdü. Yener, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Konser gelirinin ise maddi desteğe ihtiyaç duyan hastaların tedavisinde kullanılacağı öğrenildi.