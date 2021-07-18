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  3. Hande Yener'den büyük itiraf! Bir yıldır herkesten sakladığı sırrı açıkladı: "Sevenlerimi üzmek istemedim"

Hande Yener'den büyük itiraf! Bir yıldır herkesten sakladığı sırrı açıkladı: "Sevenlerimi üzmek istemedim"

Ünlü şarkıcı Hande Yener bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını açıklayarak "Cumartesi Sürprizi" programına verdiği röportajda meme kanserini atlattığını açıkladı.

Hande Yener'den büyük itiraf! Bir yıldır herkesten sakladığı sırrı açıkladı: "Sevenlerimi üzmek istemedim"

"Cumartesi Sürprizi" programına röportaj veren 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener, meme kanserini atlattığını açıklayarak herkesi şoke etti. Hastalık sürecinden yaşadıklarını büyük bir içtenlikle açıklayan Hande Yener, bir yıldır herkesten sakladığını belirtti.

"HERKESİN MORALİ BOZUKTU"

Çok önemli bir rahatsızlık atlattığını ve kimseye anlatamadığını söyleyen şarkıcı, "Pandemi döneminde herkesin morali çok bozuktu. Sevenlerimi de üzmek istemedim. Geçen sene haziran ayında meme kanseri oldum." diyerek herkesi şaşırttı. 

Göğsünde kitle hissederek hastaneye gittiğini belirten şarkıcı, teşhisin konulmasının ardından ilk duyduğunda konuşamadığını ve kitlendiğini anlattı. 

Hande Yener'den büyük itiraf! Bir yıldır herkesten sakladığı sırrı açıkladı: Sevenlerimi üzmek istemedim

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Çok zor bir süreç olduğunu söyleyerek, "Ailemden sakladım. İlk öğrendiğimde öleceğimi sandım. Sonuçlarımı bekliyordum. Doktorun sonuca bakıp 'felaket' dediğini duydum, yıkıldım. Öleceğimi sandım. Raporlarımı alıp oradan çıktım. Misha arabadaydı ve ona 'ölüyorum' dedim. Sonra gözyaşlarıyla hastaneye döndüm. " diyen Yener, yanındakilerin intihar edeceğini düşündüklerini söyledi.

Hande Yener'den büyük itiraf! Bir yıldır herkesten sakladığı sırrı açıkladı: Sevenlerimi üzmek istemedim

7 SAATL AMELİYAT 

Teşhis sonrası hemen ameliyata alındığını söyleyen şarkıcı, 5 gün hastanede kaldığını söyleyerek, "Ameliyattan bir hafta sonra Altın Kelebek'ten 'Başarı Ödülü'mü alacaktım. Fakat ameliyattan sonra vücuduma drenler taktılar. Onları göstermemem gerekiyordu. Ceketimin vatka kısımlarına drenleri koyup, kabloları sakladım. 'Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülümü alırken 'Bela' şarkımı da tanıtmaya hazırım' dedim. Oradaki kimse anlamadı. Ben aslında ameliyattan yeni çıkmıştım." açıklamasında bulundu.

Hande Yener'den büyük itiraf! Bir yıldır herkesten sakladığı sırrı açıkladı: Sevenlerimi üzmek istemedim

"BİRİNCİ YILIMI KUTLUYORUM"

2 gün önce temiz sonuçlarını aldığını belirten Hande Yener, "Şu an birinci yılımı kutluyorum. İyi olduğum için de bunu açıklıyorum. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her gelen sonuçta evde çığlıklar atılıyor" dedi. Yener annesinin hastalığından haberinin olmadığını da itiraf ederek, "Annem hala bilmiyor. Eğer öğrenirse sadece meme kanserine dikkat çekmek için bu konudan bahsettiğimi söyleyeceğim." dedi. 

Hande Yener'den büyük itiraf! Bir yıldır herkesten sakladığı sırrı açıkladı: Sevenlerimi üzmek istemedim

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