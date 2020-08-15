Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il bazlı kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Bu kapsamda çok sayıda ilimizde, salgın nedeniyle risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yasakların uygulandığı il sayısı artarken son durum ve hangi illerde kısıtlamanın olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda Hangi illerde 65 yaş üstüne yasak geldi ? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? sorularının cevapları kullanıcılar tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

HANGİ İLLERDE 65 YAŞ VE ÜSTÜNE YASAK GELDİ?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararlarla Düzce, Yalova, Malatya, Siirt, Gaziantep, Van, Kayseri ve Bartın'da 65 yaş ve üstü kişilere çeşitli kısıtlamalar getirildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

65 yaş ve üstü vatandaşlara çok sayıda ilimizde belirlenen saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. İşte o iller...

DÜZCE

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısı sonrasında Düzce’de gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakınları (amca, dayı, teyze ve halaları hariç) 65 yaş üstü kişiler düğünlere katılması yasaklandı. Düğün salonlarında birinci ve ikinci derecede akraba olmayan 65 yaş üstü kişi tespit edilirse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

YALOVA

Koronavirüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."

MALATYA

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi.

Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, korona virüs ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

BARTIN

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor.65 yaş üstü ulu Çınar’larımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep’te gelin ve damadın anne,baba,dede,anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır."

Vali Gül, açıklamasının devamında,"Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından; Sabah 07.00-10.00 Akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, Akşam 18.00’dan sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

VAN

Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacaktır. Ayrıca ilimiz genelinde yapılan muayenede Covid-19 testi pozitif olup, klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında adli ve idarî işlem yapılacaktır. Risk devam ediyor. Hap birlikte kurallara sıkı sıkıya uyarak Covid-19’la mücadelede başarıya ulaşacağız. Maske-Sosyal mesafe-Hijyene dikkat edelim."

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde ; düğün, kına,nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine,



2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10.00’dan, akşam 17.00’a kadar kullanabilmelerine, günün diğer saatlerinde ise toplu taşıma araçlarını kullanmalarının sınırlandırılmasına ,



3. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlılklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb . gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına,



4. Piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmak suretiyle istifade edebilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise sağlıklarının korunabilmesi amacıyla sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanlardan istifade edebilmelerine ,



Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, karar verilmiştir"

