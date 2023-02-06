Son dakika: Türkiye deprem gerçeğini yeniden yaşadı. AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine depremin hangi illeri etkilediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu doğrultuda Hangi illerde deprem oldu, nerede hissedildi 2023? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularının yanıtları araştırılıyor.

HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU, NEREDE HİSSEDİLDİ 2023?

AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

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NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yerin 5.0 km altında 7.7 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

AFAD 6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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Son depremleri görmek için linke tıklayınız

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.