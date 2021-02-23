Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak, hangilerinde sıkılaşmaya gidilecek? İşte düşük ve çok yüksek riskli iller Yeni tip koronavirüs kısıtlamaları devam eden ülkemizde haftalık oransal vaka sayılarının illere göre açıklanması üzerine 1 Mart'ta bölgesel gevşemelerin başlayacağı biliniyor. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar hangi ilde kısıtlamaların kaldırılıp hangi illerde yeni önlemlerin uygulamaya konacağını merak ediyor.

1 25 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, vaka sayılarını bildirmede kullanılan yeni yöntem, bilgi kirliliği ve yanlış bilgi yayılımının önüne geçerken oransal haftalık vaka sayılarının belirtildiği harita, kısıtlamaların esnemesi ve sıkılaştırılması için de rehber niteliğinde olacak.