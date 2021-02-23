Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak, hangilerinde sıkılaşmaya gidilecek? İşte düşük ve çok yüksek riskli iller
Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak, hangilerinde sıkılaşmaya gidilecek? İşte düşük ve çok yüksek riskli iller
Yeni tip koronavirüs kısıtlamaları devam eden ülkemizde haftalık oransal vaka sayılarının illere göre açıklanması üzerine 1 Mart'ta bölgesel gevşemelerin başlayacağı biliniyor. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar hangi ilde kısıtlamaların kaldırılıp hangi illerde yeni önlemlerin uygulamaya konacağını merak ediyor.