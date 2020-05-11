Hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından birçok internet kullanıcısı bu sorunun cevabına ulaşmak için arama yapıyor. Hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı? Ayrıntılar haberimizde...

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyahat yasağı kaldırılan illere ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.."

Normalleşme takvimi kapsamında 7 ilde daha geçtiğimiz hafta seyahat yasağı kaldırılmıştı. Seyahat yasağı kaldırılan iller, Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak açıklanmıştı.Böylece 15 ilde daha seyahat kısıtlaması devam etmiş oldu.

SEYAHAT YASAĞININ DEVAM ETTİĞİ İLLER

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Erdoğan, 4 gün sokağa çıkma yasağı geldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tele konferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18 Mayıs ile 19 Mayıs arasında marketler ve online platformların açık olacağını belirtti. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine de giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı ifade edildi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifimizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden Ramazan ayının bereketini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum.

Önümüzdeki günlerde gizlenen leyle-i kadrinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir.

Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır.

Kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin mensup kardeşimizin her birine teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden bin 119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek 2 milyar lirayı bulmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ederken, bize Allah’ın emanet ettiği her canlı için gereken tedbiri alıyoruz.

Hayvanları otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla uğraşanların, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılayarak insanımıza yardım etmeyi sürdüreceğiz.

10 Mart tarihi üzerinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Yeni vaka, ölüm ve yoğun bakım sayımız giderek azalıyor.

Buna mukabil, iyileşen hasta sayımız ve test sayımız katlanarak artıyor. Kurallara riayet eden vatandaşlarımız için herkese şükranlarımızı sunuyorum.

Hayatı normale döndürmeye yönelik imkanları sağlamaya başladık. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de, hayatımızı belirli kurallara riayet ederek devam ettirmek zorunda olduğumuz bir döneme girdik.

Türkiye’nin aralarında olduğu bazı ülkeler, salgını kontrol altına alırken bazılarında yeni başlıyor, bazılarında ise sürüyor. Bu tablo, uzunca bir süre maske kullanımı, mesafeyi koruma ve temizliğe uymak gibi yeni düzene göre hayatımızı sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor.

Normalleşmeye dönüşü kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamamamız gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar 412 yerleşim yerini karantina altına almak zorunda kaldık. 112’sinde hala karantina devam ediyor.

Gerçekten zaruri bir iş olmadan dışarı çıkanlar, sokakta, araçlarda, gereksiz kalabalık oluşturanlar kendi elleriyle virüsü besliyorlar.

Bizi koruyacak tedbirlere göre hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Bu gerçeği ne kadar kabul edersek, mücadelemizi o denli etkili yürütürüz.

Maskesiz olarak asla dışarı adım atmayacağız. Fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup, hayatımızı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde daha kapsamlı bir temizlik yapıp hayatımızı devam ettireceğiz.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracak şekilde yürüteceğiz. Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçiriyor, aksaklıkları gideriyoruz.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimini zarar görmeden tamamlamalarını istiyoruz. Salgın sonrası yeniden şekillendirecek yeni sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmek istiyoruz.

Sosyal Koruma Kalkanını daha da güçlendireceğiz. Sağlıkla ilgili hassasiyetimizden asla taviz vermeden, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. Dün Gayrettepe-İstanbul metro hattının tünel ışığını görme törenini gerçekleştirdik. Eylül 2021’e kadar tamamını hizmete açmayı planlıyoruz.

Bayrama kadar hizmete açmayı planladığımız Sancaktepe Hastanemiz ile diğer hastanelerimizin inşaatını inceledik. Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Sayın Japonya Başbakanı Abe ile birlikte gerçekleştireceğiz. 21 Mayıs’ta telekonferans şeklinde hizmete açacağız.

Tamamen Türkiye’ye mahsus bir model olan ve Genel Sağlık Sigortası sisteminin önemini bu süreçte çok daha iyi gördük.

Salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan tedavi yöntemlerini ve ilaçlarıyla, 11’i kanser olmak üzere 43 ilacı da ödeme kapsamına alarak vatandaşımızın sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu gösterdik.

Sosyal Güvenlik Reformlarının neticesidir bu tablo. 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu haftası dolayısıyla, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin salgın yönetmedeki başarısı, herkesin ilgisini çekmiş durumdadır. Bu olumlu tablo, ülkemizi sağlık hizmetlerinde dünyanın önde gelen markalarından biri olmasına katkı sağlayacaktır.

Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların, hangi aşamalara göre ve ne şekilde atılacağına ilişkin rehberler hazırladı. Kurumlar ve işletmeler bu rehbere göre adım atacaklardır.

Dün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 4 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdık. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş arası, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan aynı saatte yararlanacaklardır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı takdirde, bu uygulamayı sürdürmeyi planlıyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

16-17-18 ve 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 16 ve 18’i arası, marketler ve online platformlar açık olacaktır.

Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir.

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki toplantılarda, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirdik.

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizde kısıtlamayı kaldırdık.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda sınırlandırmaları yeniden artırmamak için bu hatırlatmaları yapıyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırarak, normal çalışma dönemine geri döndürüyoruz.

Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Bunlar için bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek.

Emeklilerimizin bu ay ki ödemelerini 15 Mayıs’tan itibaren hesaplarına yatırarak bayrama kadar tamamlayacağız. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik.

İlk 2 fazda, 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın desteği nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımız için 3. faz nakit desteğinde ödemeler başladı. Bu kapsamda ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu.

19 Mayıs gecesi, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte alınan izinlerle vatandaşlarımız şehir dışına çıkabileceklerdir.

Hasatla birlikte yaş çay alımları başlayacaktır.

Ilısu Barajı’nın 6 tribününden ilkinin 19 Mayıs’ta hizmete alacağımıza ilişkin müjdeyi de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu.

2020 için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile kilogramda 3 lira 40 kuruşa tekabül etmektedir.

İÇ VE DIŞ POLİTİKA AÇIKLAMALARI

Geride bıraktığımız 4 yıla bıraktığımız sürede, Cumhur İttifakı her türlü yalan, iftira ve tahrik girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmıştır. MHP’li kardeşlerime ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifaka destek veren tüm kesime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye’nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, bu kutlu yürüyüş devam edecektir.

Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki haklarımızı sonuna kadar korumaya devam ettireceğiz. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Türkiye 7 yıldır en kritik istiklal ve istikbal mücadelesini sürdürürken, ellerini ovuşturarak sıranın kendisine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Türkiye’nin terörle mücadelede başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü görmek isteyenlere o duyguları yaşatmayacağız. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır.

2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden gerektiği cevabı alacaklardır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye’yi en gelişmiş 10 ülke içine getirmekte kararlıyız.

Corona virüsü salgını sonrası küresel sistemde Türkiye hak ettiği yeri alacaktır. Bunun için yapmamız gereken kardeşliğimize, birliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır.