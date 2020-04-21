Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 4 saat süren kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il valiliğine genelge gönderildi. Peki Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler? İşte detaylar.

HANGİ İLLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ?

Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde olacak. Diğer illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan'dan 26 Nisan saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi.

“Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” ile büyükşehir statüsündeki 30 İl ile Zonguldak il sınırlarında 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgeye göre, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf olacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak.

Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARI

Koronavirüs kapsamında yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saatlik süren toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan'dan 26 Nisan saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ESED REJİMİNE GÖZDAĞI

Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı.

Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Suriye rejimi ateşkesi ihlal ederek saldırganlığına devam etmesi halinde bunun bedelini en ağır şekilde görecektir.Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ KATLANARAK ARTIYOR

Bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımıza Vefa Hizmet gruplarınca hizmet verilmiştir. Test sayımız artıyor, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

ESED REJİMİNE GÖZDAĞI

Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böylle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir.İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık odaklara müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Libya ile yaptığımız mutabakat rahatsızlığının hala sürdüğü anlaşılıyor. Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu hukuksuz ve vicdansız tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz.Libya'da darbeci Hafter'in yüzünün daha iyi görülmüştür. Uluslararası camiayı üllkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

Bölücü örgütün koronavirüs mücadele günlerinde eylemlerine devam etmesi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

"14 GÜN SONRA CİHAZLARIN ÜRETİMİNE BAŞLADIK"

Bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımıza destek verilmiştir. Kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır. Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı. Halen 239 mahalle, köy veya mahalle düzeyinde yerleşim yerleri karantina altında tutulmaktadır. Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test vaka oranı, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı sayıda devam ediyor.

Hastanelerimizde olağanüstü yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık görevlilerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor. Hiçbir konuda eksiğimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Kolları sıvadığımız tarihten 14 gün sonra bu cihazların üretimine başladık.

Solunum cihazların teknolojik girişimini gerçekleştiren Biosis'e, Baykar Makina, ASELSAN ve seri üretimi yapan Arçelik'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarı milli teknoloji hamlesinin somut örneğidir. Tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere atılımımızı kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. MKE'nin geliştirdiği mekanik solunum cihazıyla bu yarıştaki yerini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretlerini de takdirle karşılıyoruz.

Hastalığa erken müdahalede kullanılan ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı. Bu konuda araştırma, geliştirme, ruhsatlandırmayı yakından takip ediyoruz. Yapılan her milli ve yerli katkıyı klasik bürokratik anlayışının keyfine bırakılmayacak kadar önemli görüyoruz.

"TESTLERİNE BAŞLANDI, ÜRETİME GEÇİYORUZ"

Sağlık personeli açısından hayati olan N95 ve N99 maskelerinin geliştirme süreci bitti testlerine başlandı, en kısa sürede üretime geçiyoruz. Dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz. Türkiye Bilimler Akademisi de Kovid 19 raporuyla önemli bir referans kaynağı oluşturdu.

Hastane, yatak ve yoğun bakım yatağı konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz. Son gelişmeler üzerine ilk etabının açılışını öne alarak bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, salgın hastalıkla mücadele için kullanılacaktır. 2 bin 682 toplam yatak seviyesi olan hastanemizin bugün ilk etabının açılışını yaptık. 1035 yatakla hizmet verecek. Hastanemizin kalan kısmını önümüzdeki ay açmayı planlıyoruz.

Yeşilköy ve Sancaktepe'deki iki kalıcı hastanemizin inşaatı hızla sürüyor. 45 günde inşallah tamamlayıp hizmete alacağız. Sağlık alanında yaptığımız yatırımların önemini ve büyüklüğünü bu salgın vesilesi ile hep birlikte bir kez daha gördük.

Türkiye en küçük sıkıntıya, kaosa meydan vermeden hamdolsun sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmüştür. Ülkelerin sağlık sistemi yoğunluğu kaldıramadığı için çökmüş olmasıdır. Türkiye salgınla mücadelede en rahat sağlık hizmeti veren ülke durumuna gelmiştir.

Milletimizin çok büyük bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik.

Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da büyük fayda sağladı. Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama uygulamasını, tarım, sağlık, gıda hizmetleri, temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.

"AMACIMIZ SALGININ SEYRİNİ RAMAZAN BAYRAMI'NA İMKAN VERECEK SEVİYEYE İNDİRMİŞ OLMAKTIR"

Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz.

Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Yazılım sektörü gençleri bekliyor. Üç yılda bir milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlattık. Halen 13 başlık 47 bin dakikayı bulan eğitim veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamındaki eğitimler özellikle BTK akademi eğitim programı üzerinden gerçekleşecektir.

Halen 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken özgeçmişlerini kaydetmektir. Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda istihdam edinebilme imkanı olacaktır.'' ifadelerini kullandı.