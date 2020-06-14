Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var? Birçok internet kullanıcısı valiliklerden yapılan giriş-çıkış yasağı duyuruları sonrası bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapıyor. Peki Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var? | Araç giriş çıkışı yasak mı? Ayrıntılar haberimizde...

HANGİ ŞEHİRLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR?

TBMM'nin 4 Haziran oturumunda HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekillikleri düşürülmüştü.

Sonrasında HDP protesto için Edirne ve Hakkari'den başlayıp Ankara'da bitecek 'Demokrasi Yürüyüşü' kararı almıştı. Bu çağrı sonrası Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Tekirdağ ve Adana'da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı.

ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI YASAK MI?

Valilikler yapılan çağrının ardından harekete geçip koronavirüs salgını dolayısıyla önlemler almaya başladı. Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Tekirdağ ve Adana Valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini duyurdu. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN YASAKLANDI?

Valiliklerden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklandı.

KOCAELİ'YE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresiyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinliklerle bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları, bugün saat 00.01'den 27 Haziran saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

EDİRNE'DE 3 GÜN BOYUNCA YASAK

Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

KOCAELİ'NE 15 GÜNLÜK GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA'YA GİRİŞ ÇIKIŞLAR 5 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

BİTLİS'TE YASAK 15 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KIRKLARELİ'NDE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE 6 GÜNLÜK YASAK

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

VAN VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle hareket edecek grupların Adana'ya giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı.

Adana Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4 Haziran tarihli oturumunda; CHP İstanbul eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari eski Milletvekili Leyla Güven’in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa’nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek için Adana'da bazı illerde toplanma çağrılarında bulunulduğundan, bu tür eylemlerin şehir düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin olabileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, korona irüs (Kovid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı öngörüldüğü ifade edildi.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, korona virüs ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla; muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanması, yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılması, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park/bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem/etkinliklere hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırıldı. Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği nedeniyle, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş çıkışları 15 Haziran 2020 günü saat 00.01’den 29 Haziran 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Adana'da basın açıklamalarının sadece parti binalarının içinde veya önünde araç ve yaya trafiğini engellemeden 50 kişiyi geçmeyecek sayıda sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenebileceği, bunun dışında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinliklerin 15 Haziran 2020 günü saat 00.01’den 29 Haziran günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.