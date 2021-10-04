Hangi sigaralara zam geldi 2021? Yeni sigara fiyatları 2021 | Güncel fiyat listesi Ekim 2021

Adeta günlük bir ihtiyaç olarak görülen ve ülkemizde çokça içilen sigara fiyatlarına zam geldi. Her yıl zammın geldiği sigara fiyatlarına yıl içinde de gelen zamlarla fiyatlar değişiyor. Bu kapsamda son olarak Philip Morissa ve BAT grubunun sigara fiyatlarına zam geldi. Birçok farklı sigara üreticisi bulunduğu için vatandaşlar hangi sigaralara zam geldiğini merak ediyorlar. Bizler de sizler için Hangi sigaralara zam geldi 2021? sorusuna yanıt verdik. İşte Yeni sigara fiyatları 2021 | Güncel fiyat listesi...

HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ 2021?YENİ SİGARA FİYATLARI 2021 | GÜNCEL FİYAT LİSTESİ EKİM 2021

Philip Morissa ve BAT Grubunun sigaralarına zam geldi. İşte yeni zamlı sigara fiyatları:

Marl ED: 17.00 TL

Marl To: 18.00 TL

Marl: 19.00 TL

Parl: 19.50 TL

Parl MID: 18.50 TL

Mur: 17.00 TL

Chst: 15.50 TL

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 16 TL

Wnstn Dp Ble 16 TL

Wnstn: 17 TL

Cml Sl: 15,5 TL

Cml Rew: 16 TL

Cml: 16 TL

Mnte Crlo Sl: 15,5 TL

Mnte Crlo : 15,5 TL

LD: 15,5 TL

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 16 TL

Knt D.R.B: 16 TL

Knt: 17 TL

Knt Slms: 19 TL

Rthmns: 15.50 TL

Tkl 2000: 15.50 TL

Tkl 2001: 15,50 TL

Vcry: 16 TL

Pll Mll: 16 TL

Smsn: 16 TL

Mltpe: 16 TL

( Sigara isimleri kısaltılmıştır)