Hangi takımlı olduğuna karar veremeyen Turgay Demir yine kafa karıştırdı! Neyi desteklediğini kendi bile anlamadı!

Katıldığı programlarda Beşiktaş lehine konuşsa da son dönemde sosyal medyada her takıma yönelik olumsuz söylemlerde bulunan yorumcu Turgay Demir, bir kez daha kafa karıştırdı. Sosyal medya her kullanıcının başka bir takımlı olduğunu iddia ettiği Demir, bu karışıklığa son vermek adına açıklamada bulundu. Kimi desteklediği yine anlaşılamayan Turgay Demir, bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

"TRABZON ŞAMPİYON OLURSA HİÇ ÇOK SEVİNİRİM"

Kendisine yönelik "hangi takımlı olduğun belli değil" diyen kişilere cevaben Twitter hesabından açıklama yapan Demir, "Kiminize göre Fenerliyim kiminize göre Beşiktaşlı kiminize göre GS düşmanı hatta dünkü twitten sonra bazılarına göre de Trabzon düşmanıyım, oysa ben yüreğinden geçeni delikanlıca söyleyen bir adamım hepsi bu. Ve o yürek şöyle diyor: Trabzon şampiyon olursa hiç çok sevinirim. NET." ifadelerine yer verdi.

Bu ifadelerin ardından kafası karışan takipçiler Turgay Demir'in dediklerine anlam veremedi. Kimi dalga geçti kimi ise Turgay Demir'i eleştirdi. İşte o yorumlardan bazıları:

"Buradan dört anlam çıkıyor. 1-Trabzonspor şampiyon olursa hiç ! Kesinlikle olamaz.Sevinme hikayeden. 2-Asla sevinmem. 3-Hiç kelimesini yanlışlıkla yazdın gerçekten sevinirsin. 4-Hiç kimse,hiç kimsenin,hiç bir zaman,hiç bir şekilde hiç bir şeyi olamaz."

"Bukalemun olabilir misin acaba düşünüyorum her gün başka takımı tutuyorsun enteresan vallah. Beşiktaşlı biliyoruz seni"

"Hiç Çok Sevinmek" Bir Deyim Mi?! TDK ya Göre Ne Demek İstediniz Turgay Bey?!"

"Hiç çok" sevinmek ne demek?

Burda bile net olamıyorsun.."