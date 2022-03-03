Tüm dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Özellikle Rusya, Ukrayna'da nükleer silah olduğunu iddia ederken bu durum nedeniyle Ukrayna'ya operasyon yapıldığı iddiası da kamuoyunun konuştuğu konular arasında. Ayrıca nükleer savaş olabileceğine yönelik Rusya cephesinden yapılan açıklamalar akıllara nükleer silah tehdidinin sorgulanmasına neden oldu. Peki Hangi ülkelerde nükleer silah var? Dünyadaki nükleer silah sayısı kaçtır? Dünyada nükleer bombası olan ülkeler hangileri? İşte detaylar...

HANGİ ÜLKELERDE NÜKLEER SİLAH VAR? DÜNYADA NÜKLEER BOMBASI OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Nükleer silah bulunduran ülkeler arasındaki ilk sırada Rusya yer almaktadır. Rusya'nın SSCB döneminde nükleer silah sayısının 40 bini aştığı belirtilmiştir. Ayrıca Rusya, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor.

Rusya'nın dünyadaki en önemli rakibi olan ABD'nin 5 bin 500 nükleer silahı bulunmaktadır. Bu iki ülkedeki nükleer silah sayısı dünyadaki nükleer silah sayısının yüzde 90'nından fazladır. Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.

Bunun yanı sıra ABD başta olmak üzere NATO ülkelerinde de nükleer silah bulunmaktadır.

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) üye ülkelerde nükleer silahlar vardır. Türkiye'de NATO'nun nükleer caydırıcılık konsepti kapsamında nükleer silah bulunmaktadır. Bu silahlarının sayısının 60 - 70 olduğu tahmin edilmektedir.

Kasım 2009 itibarıyla Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaktadır.

DÜNYADAKİ NÜKLEER SİLAH SAYISI KAÇTIR?

Dünyada nükleer silah sayıları Hans M. Kristensen ve Matt Korda'nın çalışmasına göre ülkelerin nükleer silah sayıları şöyledir:

Rusya: 5 bin 977

ABD: 5 bin 428

Çin: 350

Fransa: 290

İngiltere: 225

Hindistan: 160

İsrail: 90

Kuzey Kore: 10

Öte yandan İran'da da nükleer silahların bulunduğuna yönelik iddialar bulunmaktadır. Ancak sayısı bilinmemektedir.

Türkiye de NATO üyesi olduğu için ABD'nin nükleer silahlarını bulundurmaktadır. Bu silahların sayısı resmi makamlarca bilinmektedir. Net bir sayısı bilinmemektedir.

NÜKLEER SİLAH NEDİR? NÜKLEER SİLAH ETKİ ÇAPI NE KADAR?

Nükleer silahlar fisyon olayından istifade edilerek üretilmektedir. İçerisinde (uranyum, plütonyum gibi) ağır metallerin yer aldığı atomların nötron bombardımanı sayesinde eşit olmayan iki parçaya ayrıldığı nükleer silahların gücü enerji birimi kiloton (KT), 1.000 ton T.N.T (Dinamit) nin yıkma gücüne eşit bir basıncın ifadesidir.



Hidrojen silahları (Termonükleer silahlar), füzyon olayından faydalanılarak yapılmıştır. Bu olay bazı ağır hidrojen (döteryum, trityum gibi) atomlarının çok şiddetli ısı karşısında birleşmeleridir. (Bu ısıyı ancak bir atom infilakı verebilmektedir). Bu esasa göre yapılan silahlar için kudret birimi megaton (MT) dur. Megaton 1.000.000 ton T.N.T.nin yıkma gücüne denk bir basınçtır.



Gerek atom, gerekse hidrojen silahları infilak ettirildikten sonra yaptıkları etkinin özelliklerinden hiçbir fark göstermediklerinden hepsine birden nükleer silah denilmesine bir sakınca görülmemektedir.