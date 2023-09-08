Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!

Haber spikerliğinden sonra şarkıcı olarak karşımıza çıkan Defne Samyeli’nin fit vücudu görenlerin ağzını açık bırakıyor. Eski eşi Eren Talu’dan olan kızı Derin Talu ile çektirdikleri bu fotoğrafa ise inanamayacaksınız.

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Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!

Haber spikerliğinden sonra şarkıcı olarak karşımıza çıkan Defne Samyeli’nin fit vücudu görenlerin ağzını açık bırakıyor. Eski eşi Eren Talu’dan olan kızı Derin Talu ile çektirdikleri bu fotoğrafa ise inanamayacaksınız. Peki, hangisi daha genç?

derin-talu-defne-samyeli-deren-talu.jpg

Oyuncu, sunucu, şarkıcı Defne Samyeli kızı, kızı Derin Talu’nun 20. Yaş gününü sosyal medya hesabından da kutladı. Kızı ile olan fotoğraflarını paylaşan Samyeli’yi görenler gözlerine inanamadı.

Arkadaş ve Sırdaşım

Kızı için arkadaşım, dostum, sırdaşım gibi kelimeler kullanan Samyeli: "Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun sen... Hayatıma kattığın tüm güzellikler için ne desem az. Bebeğim, dostum, sırdaşım, dert ve eğlence ortağım. Nice harika, eğlenceli, neşeli yaşların olsun, ve hep birlikte olsun. Seni seviyorum." Dedi.derin-talu-defne-samyeli-deren-talu-3.jpg

Fotoğrafın altına yaptığı yorum ile dikkatleri üzerine çeken Samyeli, aynı zamanda fotoğrafa Deren Talu’yu da ekledi. Fotoğrafın içerisinde 3 kız gören insanlar, hangisi anne hangisi kız yorumlarında bulundu. 3 kız arkadaş fotoğraf çektirmiş yorumları da en çok beğeni alanlar arasına girdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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