Hani Herşey Çok Güzel Olacaktı Ekrem Abi?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bir algı ve senaryo ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünün önünü kesen bir çocuğun " herşey çok güzel olacak Ekrem abi" söylemini seçim sloganı oluşturmuş bu sloganın içine bir sürü vaatler doldurarak seçmenin karşısına çıkmış ve halk büyük bir umutla ve beklentiyle bu vaatlere inaanarak 23 haziranda yenilenen seçimlerde tekrar İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçmişti.

Yaklaşık 9 aylık dönemde Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri değil istanbul'u yönetim şekli hal ve hareketleriye hep Türkiye'nin gündeminde oturdu, tartışıldı. İmamoğlu'nun bu dokuz ay boyunca yaptığı atamaların, tatillerin, zamların ve uygulamaların zamanlaması yeri ve şekli hep tartışıldı, eleştirildi. Bu eleştirilere İmamoğlunun alaycı bir şekilde adeta dalga geçerek cevap vermeside istanbul halkını, hatta ona oy veren vatandaşları da hayal kırıklığına uğratığı gözleniyor.

İstanbul halkının" herşey çok güzel olacak" vaadleriyle oy verip belediye başkanı yaptığı İmamoğlu'ndan, bırakın güzellikleri görmeyi aksine kötülükler görmeye başladı.

Bunun en basit örneği daha 9 ay dolmadan ulaşıma üst üste ilki %35 İkincisi yine %35 toplamda da %70 yaptığı zamlarla konuşuluyor.

Seçim kampayalarında yayınladığı videolarla vatandaşa çucuz ulaşım vaat eden Ekrem İmamoğlu, yaptığı % 70 zam sonrasında bu videoları apar topar sildirmesi herşeyin hiçde öyle çok güzel olmadığını gösteriyor. Ayrıca ulaşıma yapılan bu büyük zamlar sonrası İmamoğlu'nun "İstanbul halkının bu zamları anlayışlay karşılayacağını umuyoruz" açıklamasının da büyük tepki çekeceği benziyor.

"Herşey çok güzel olacak "vaatleriyle büyükşehr belediye başkanı olan Ekrem imamoğlu'nun istanbul büyükşehir belediye başkanlığının dışında kendisine farklı bir rol seçtiği ve 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığına daha şimdiden soyunduğu ve o yüzden istanbul büyükşehir belediye başkanlığına bir türlü zaman ayırıp konsantre olamadığı siyası uzmanlar ve yorumcular tarafından söyleniyor. Bende bu yorumlara katılıyorum.

Sayın İmamoğlunu'nun bilmesi gereken bir gerçek var! "Herşey güzel olacak" vaatleriyle istanbul halkınının beklentileri ışığında belediye başkanı seçildiyseniz ve de aksine enerjinizi başka alanlara harcadıysanız İstanbul halkının beklentilerine cevap veremediyseniz sizin dediğiniz gibi herşey çok güzel olmamış, aksine herşey çok kötü oluyorsa, kısacası İstanbul halkının beklentilerini boşa çıkardıysanız, bir başka deyişle belediye başkanlığını doğru dürst yapamadıysanız, siz 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayalinide unutun bence.

Ekrem, abi size son söz olarak şunu söylemek isterim. Hani güzel bir ata sözümüz vardır "Dimyata giderken evdeki Bulgurdan olamak" Bence bırakın Dimyatı, önce şu İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı gömleğini bir giyin, İstanbul halkının beklentilerine bir cevap verin, seçimlerde "herşey çok güzel olacak" sloganınzla seçmene verdiğiniz vaatleri gerçekleştirin, size oy veren seçmeni üzmeyin. Yoksa şimdiden öyle gözüküyorki, böyle devam ederseniz evdeki bulgurdan da olacaksınız.