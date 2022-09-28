Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? İşte evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...

Geçtiğimiz günlerde Gelin Evi programına katılarak dikkatleri çeken gelin adayı Hanife Gürdal'ın biyografisi merak konusu oldu. İşte sosyal medyada oldukça fazla takipçiye sahip olan gelin adayı hakkında merak Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? sorularının yanıtları ve evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...

HANİFE GÜRDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, KİMLE EVLİ? İŞTE EVLİLİK PROGRAMIYLA FENOMEN OLAN HANİFE GÜRDAL'IN BİYOGRAFİSİ...

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de doğmuştur. 1.64 boyunda ve 59 kilodur. Bir süre Esra Erol'un programında taliplerini aradıktan sonra 2015'te Fox Tv'de Zuhal Topal tarafından sunulan evlilik programına katılarak 10 ay boyunca taliplerini aramıştı. Evlilik programıyla ünlenen gelin adayı, adını duyurmayı başardı.

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Programda kaldığı süre boyunca taliplerine hep ret cevabı veren Hanife Gürdal, Popstar Bayhan'ın tanışma teklifini kabul etmiş ve gündem olmuştu. 10 ay sonra programdan ayrıldıktan sonra çeşitli televizyon programlarına katılmış, 2017'de TV 8'de yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde rol almıştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan gelin adayı, fenomen olarak influencerlık yapmaya başladı. 2020 yılında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile dünyaevine giren Gürdal, yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.