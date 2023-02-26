Hans Joosep Tammerik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Joosep Tammerik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hans Joosep Tammerik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hans Joosep Tammerik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hans Joosep Tammerik 30 Eylül 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hans Joosep Tammerik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hans Joosep Tammerik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hans Joosep Tammerik'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hans Joosep Tammerik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hans Joosep Tammerik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hans Joosep Tammerik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hans Joosep Tammerik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Puuma

1 Ocak 2013 yılında FC Ararat

1 Temmuz 2014 yılında FC Flora II

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2016 yılında FC Flora

1 Temmuz 2016 yılında Rakvere Tarvas

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Kalev

1 Ocak 2019 yılında Kalev U21

1 Ocak 2020 yılında Läänemaa JK

1 Ocak 2021 yılında Harju JK

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Hans Joosep Tammerik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hans Joosep Tammerik şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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