Hans Kristjan Hansberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Kristjan Hansberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hans Kristjan Hansberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hans Kristjan Hansberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hans Kristjan Hansberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Kristjan Hansberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hans Kristjan Hansberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Kristjan Hansberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hans Kristjan Hansberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hans Kristjan Hansberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hans Kristjan Hansberg 6 Mayıs 1996 tarihinde Muraste şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hans Kristjan Hansberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hans Kristjan Hansberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hans Kristjan Hansberg'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hans Kristjan Hansberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hans Kristjan Hansberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Hans Kristjan Hansberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hans Kristjan Hansberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Puuma

1 Ocak 2013 yılında FC Ararat

1 Temmuz 2013 yılında Kalev

1 Ocak 2015 yılında FC Puuma

21 Temmuz 2015 yılında Paide

3 Mart 2016 yılında Kalju FC

1 Temmuz 2016 yılında Kalju FC U21

1 Ocak 2017 yılında Kalev

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

15 Aralık 2018 yılında FC Swieqi Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Mdina Knights

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Harju JK

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Hans Kristjan Hansberg kimdir

Hans Kristjan Hansberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hans Kristjan Hansberg şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Real Tallinn (-2011)

Hans Kristjan Hansberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hans Kristjan Hansberg nereli

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