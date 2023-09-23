Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı

PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davadan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan HDP'li yönetici yurt dışına kaçmaya çalışırken emniyet güçleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

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Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı

İHA'nın haberine göre, HDP Darıca ilçe yöneticisi İ.G., terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN KIS KIVRAK YAKALANDI

Cezası kesinleşen İ.G'nin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Yurt dışına kaçabilmek için Edirne'ye gelen İ.G., TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA

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