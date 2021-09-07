Hapis cezası bulunan zanlı Kadıköy'de yakalandı

Üsküdar'da 2016 Ağustos ayında Uğur Ekşi kafede otururken Kenan Alkan'a ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kenan Alkan'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Ekşi olay yerinden kaçtı. 2016 yılından beri aranan Uğur Ekşi İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Kadıköy'de gözaltına alındı.

19 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Uğur Ekşi'nin hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelinin çeşitli suçlardan da suç kaydının olduğu gözlendi. Uğur Ekşi'nin emniyetteki işlemlerinin ardından ceza evine gönderileceği öğrenildi.