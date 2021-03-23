Hapishanede koronavirüsü atlatan Adnan Oktar karantinaya alındı

Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun 21 Ocak'ta müvekkili Adnan Oktar’ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu duyuldu. Dilekçede, tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın 14 Ocak 2021'de yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve izole şekilde koğuşa kaldırıldığı bilgisi yer almaktaydı.

"CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYMAKTAYIZ"

NTV'nin aktardığı habere göre dilekçede, "Müvekkil ve arkadaşlarının farklı cezaevlerine dağıtılıp özellikle müvekkile yönelik bir suikast düzenleneceği yönünde tehditler alması nedeniyle müvekkilimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Bu sebeple müvekkilin sağlığı ve can güvenliği hakkında hem ailesinin hem de avukatlarının bilgi alabilmesinin önüne şüpheli test sonucu ile adeta bir engel konulmaktadır. Hiç kimseyle teması olmayan ve izole durumda tutulan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkma ihtimali bulunmamaktadır" ifadeleri yer alıyordu.

Söz konusu dilekçede Oktar’ın koronavirüs testinin tekrarlanması, karantinanın kaldırılması ve kaldırılmaması durumunda ise ailesi ve avukatları ile telefonla da olsa görüşme hakkının kullanılması talep edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Oktar’ın koronavirüs testinin negatife dönüştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu, fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.