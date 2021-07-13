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Hapisten çıkar çıkmaz ateş püskürdü! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ağır sözler: "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, hapisten çıkar çıkmaz ateş püskürdü

Hapisten çıkar çıkmaz ateş püskürdü! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ağır sözler: "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim"

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa etmesinin ardından magazin gündeminde en çok yer alan isimler arasına girdi. Yaptığı her paylaşım olay olan Aygün geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaşım yaparak 3 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hakan Sabancı ise hakkında peş peşe paylaşımlar yapan Aydın için mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayan ve paylaşımlarına devam eden Aydın, 3 gün zorlama hapis yaptı.

HAPSE GİRMESİ DURDURAMADI

Hapiten çıkar çıkmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara devam eden Aygün, yine Hakan Sabancı'yı hedef alarak hakaret ve küfürler yağdırdı. Aygün Aydın paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Hangi yüzle kadın haklarını savunacaksın. Daha kendi çocuğuna sahip çıkmamış adam, elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına sığınacaktır"

Hapisten çıkar çıkmaz ateş püskürdü! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ağır sözler: Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim

GERİ ADIM ATMADI

Paylaşımının dikkat çekmesinin ardından geri adım atmayan Aydın, sabah saatlerinde göndermeli paylaşım yapmaya devam etti. 

İşte Aygün Aydın'ın paylaşımı:

Hapisten çıkar çıkmaz ateş püskürdü! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ağır sözler: Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim

HAKAN SABANCI YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Yaşananların ardından herhangi bir açıklama yapmayan Hakan Sabancı ise yeni sevgilisi Dilan Sakar ile tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla Ege'de tatil yapan çiftin bir fotoğrafı da basına yansıdı.

Hapisten çıkar çıkmaz ateş püskürdü! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ağır sözler: Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim

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