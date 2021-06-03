Hapsi istenen Ezgi Mola gelen desteklere teşekkür etti: Bizleri sevgi kurtaracak

Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan için sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunması gerekçesiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı.

Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola'ya dava açıldı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya açılan dava sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü isimler ve sevenleri #EzgiMolaYalnızDeğildir etiketi ile Twitter'da gündem oluşturdu.

Ezgi Mola, Twitter hesabından "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" mesajı yayınlayarak sevenlerine teşekkür etti.