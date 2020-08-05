Harcama limitleri nedir? Harcama limitleri neye göre belirleniyor? TFF harcama limitleri aşılırsa ne olur?

Türkiye Futbol Federasyonu geçen sezondan itibaren uygulamaya koyduğu harcama limitlerini bu sezonda açıkladı. Açıklamanın ardından Fenerbahçe özelinde birçok takımın ve taraftarların tepkisini çeken limitler, Türk futbol gündeminin baş odağı haline geldi. Taraftarlarının en çok merak ettiği konu haline gelen, harcama limitleri nedir? Harcama limitleri neye göre belirleniyor? sorularının cevapları haberimizde...

HARCAMA LİMİTLERİ NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçen sezondan itibaren Takım Harcama Limitleri belirleyip açıklamaya başladı. Kulüp Lisans Kurulu, kulüplerin mali tablolarını inceleyerek, yaz ve kış transfer dönemi öncesi kulüplerin harcayacağı bütçeyi belirliyor.

HARCAMA LİMİTLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Harcama limitleri belirlenirken birçok farklı değişken işin içerisine giriyor. Harcama limitleri belirlenirken dikkate alınan, kulüplerin maaş bütçeleri, gelir ve gider dengesi, oyuncu satışlarından kazandığı miktarlar ve sponsorluk gelirleri gibi gelir durumunu oluşturan birçok faktör mevcut.

TFF'nin belirlediği Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Tallimatı'nda "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Belirlenmesi" başlıklı 89. Madde'de yer alan veriler şöyle:

Gelir Kalemleri

-Gişe gelirleri

-Sponsorluk ve reklam gelirleri

-Yayın gelirleri

-Ticari faaliyet gelirleri

-UEFA gelirleri

-Diğer faalyet gelirleri

-Transfer gelirleri

-Duran varlık satış kârı

-Duran varlık değerleme farkları

Gider ve Maliyet Kalemleri

-Ürün satış maliyetleri

-Futbolcu / Teknik kadro / Menajer ücret giderleri

-Diğer personel ücret gideri

-Diğer faaliyet giderleri

-Transferlere ilişkin giderler

-Finansman giderleri

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak aşağıdaki iki yöntem ile hesaplanıyor:

1. Yöntem: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi

2. Yöntem: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyonu üzerinden hesaplama yöntemi

2020-21 sezonunda takım harcama limitleri bu iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplandı.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ NASIL ARTTIRILABİLİR?

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri aşağıda belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek:

Hedeflenen Gelir Artışlarıyla Harcama Limiti Artırımı

Bütçe kalemleri içerisinde T-2, T-1 ve T sezonlarında ortalama değerler üzerinden artış hedefleyen kulüpler gerekçeleriyle birlikte denetçi görüşünü içeren raporlarını TFF’ye sunacak ve TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun onayı sonrasında beklenen gelir artışının 3’te 1’i yeni harcama limiti olarak belirlenebilecektir

Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı

Sermaye artış yöntemi ile öz kaynaklarını ve finansal yapılarını güçlendiren kulüplerin sermaye artış işlemi sonrasında sermaye artış bedelinin 3’te 1’ini denk hesap açığına bakılmaksızın Takım Harcama Limitlerini artırmak için kullanabileceklerdir.

UEFA Müsabakalarına Katılan Kulüplerin Takım Harcama Limiti Artırımı

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, kulüplerin UEFA müsabakaları grup aşamalarına katılımları kesinleştiği durumlarda arttırılabilecektir. UEFA müsabakalarına grup aşamasına katılım hakkı sağlayan kulüpler takım harcama limitlerini UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin 3’te 1’i takım harcama limitlerini arttırmak için Kulüp Lisans Kurulu tarafından, kulübün talebine bağlı olmaksızın dikkate alınacaktır. Finansal kuruluşlara borcu olmayan kulüpler UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin tamamını takım harcama limitlerini arttırmak için kullanabileceklerdir.

Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı

Kulüplerin T+1 sezonunda oyuncu satışından elde ettiği net transfer gelir fazlasının 3’te 1’i, takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılabilecektir. Transfer işlemlerindeki net gelir fazlası hesaplanırken, transfer gelirlerinden transfer harcamalarının çıkarılmasıyla bulunan tutar dikkate alınır. Net transfer gelirleri futbolcu kesin yada geçici transfer sözleşmelerine ait gelir ve T+1 sezonuna ait transfer gider farkı üzerinden hesaplanır.

T+1 Sezonunda Finansal Yükümlülüklerini Azaltan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı

Kulüplerin finansal kurumlara olan mevcut yükümlülüklerini tamamen sona erdirerek veya yeniden yapılandırarak T+1 sezonunda anapara ödeme yükümlülüklerinin olmaması halinde Takım Harcama Limitleri yeniden hesaplanarak arttırılabilir. Finansal yükümlülüğün sona erdiği veya yeniden yapılandırıldığı tarihe kadar gerçekleşen anapara ve faiz ödemeleri dikkate alınır. Takım Harcama Limiti hesaplanırken bu ödemeden sonra gerçekleşecek olan ana para ödemeleri ortadan kalktığından daha önce düşülmüş olan tutarlar takım harcama limitine dahil edilir. Sezon sonuna kadar olan faiz ödemeleri bağımsız denetim şirketi tarafından raporlanmış güncel etkin ortalama faiz oranı ile hesaplanır. Finansal yükümlülüklerine ait anapara ödemelerinin yeni finansal yükümlülükler ile gerçekleştirilmesi durumunda yeni yükümlülüğün vadesinin kısa süreli (1 yıldan az) olması takım harcama limitinde artırımında dikkate alınmaz. Yeni kaynak olarak sunulan yükümlülüklerin vadelerinin 1 yıldan uzun olması gerekmektedir.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİNE UYULMAZSA NE OLUR?

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin belirlenen harcama limitlerine uymadığı takdirde ceza uygulama hakkına sahip. Bu cezalar ise şöyle:

% 5’e kadar aşılması durumunda İhtar Cezası verilir.

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda Kadro Sınırlaması Cezası verilir.

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda Transfer Yasağı Cezası verilir.

% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 26 ve Üstü aşılması durumunda 3 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

