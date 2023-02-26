Harel Shalom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harel Shalom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harel Shalom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harel Shalom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harel Shalom 12 Aralık 1997 tarihinde Maale Adumim şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da הראל שלום şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harel Shalom Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Harel Shalom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Harel Shalom'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harel Shalom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harel Shalom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harel Shalom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harel Shalom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Katamon

Harel Shalom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harel Shalom şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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