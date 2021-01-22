Haritada alevi köylerini kırmızı renkle işaretleyen doktorun savunması: Küçüklüğümden beri saz çalarım!

Rokat'ın Almus ilçesinde görev yapan bir doktorun, Sağlık Bakanlığına ait olduğu iddia edilen ilçe haritasında Alevilerin yaşadığı köyleri tek tek kırmızı renkle işaretlemesi sosyal medyada gündem oldu. Bakanlık tarafından hakkında soruşturma başlatılan doktor, köyleri daha iyi tanımak için, tamamen iyi niyetle haritaya eklemeler yaptığını söyledi.

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HARİTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tokat’ta Sağlık Bakanlığı logolu bir haritada bazı köylerin kırmızı renkli ‘Alevi’ yazısı ile işaretli olduğu ortaya çıktı. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığın böyle bir haritası olmadığını ve harita üzerinde değişiklik yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre filyasyon ekibinde çalışan doktor Ö.M.İ, Arısu Köyü'nden gelen bir yaşlı kadın hastanın köyünü bulmak için hasta yakını Ümit Erdoğdu’ya bir harita göndererek köyünün nerede olduğunu işaretlemesini istedi.

HARİTANIN ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI YAZIYOR

Hasta yakını Ümit Erdoğdu haritada bölgedeki köylerin eski ve yeni isimlerinin altında sadece Alevi olan köy isimlerinin altında kırmızı yazı ile “Alevi” yazdığını gördü.

“Doktorun gönderdiği haritaya bir baktım, Alevi köyleri işaretlenmiş, üzerine kırmızı yazı ile ‘Alevi’ diye yazılmış. Doktoru tekrar aradım ‘Abi bu harita nasıl bir harita?’ diye sordum. ‘Bana bir arkadaşım attı, farkında değilim’ dedi. Haritanın altında Sağlık Bakanlığı yazıyor, nasıl böyle bir harita olur? Bu şekilde ayrıştırılmak, ikinci sınıf muamelesi görmek insanın zoruna gidiyor. Kim yaptı bu haritayı, böyle bir ayrımcı harita olabilir mi?”

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı ve Pirsultan Abdal Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan “Hipokrat yemini etmiş bir tabip hastalarının etnik kökenini niçin merak eder, böyle bir ayrımcı harita hazırlar?” diye tepki gösterdi.

"Yirmi birinci yüzyılda dünya ile, Avrupa ile bütünleşeceğiz diyerek devlet nüfus cüzdanındaki din hanesini kaldırdı. Alevi ayrımcılığı toplumda belli kesimlerin bilinçaltına yerleşmiş durumda. Bunu onaylamamız, kabul etmemiz mümkün değil, bu durum buzdağının sadece görünen kısmı.”

"TAMAMEN BİREYSEL MERAKIMDAN DOLAYI YAPTIM"

Cumhuriyet’e konuşan doktor Ö.M.İ ise Alevi kültürüne olan merakından dolayı böyle bir harita hazırladığını savundu.

“Ben küçüklüğümden beri saz çalarım, babam da saz çalar, Aleviliğe karşı bir ilgi duyarım. Onların yaşam tarzını ve kültürünü merak ederim, çocukluğumdan beri. Hep hayalim vardır, cemevlerine gidip bir dedenin yanında saz çalmak isterim. Alevi değiliz ama Alevilerle et ve tırnak gibiyiz, iç içeyiz.

O haritayı da 2018 yılının yazında çizdim, toplum sağlığına ben yeni atandım. Haritayı gördüm, fotoğrafını çektim, acaba hangi köyler Alevi köyü diye çevreme sordum. Haritanın üzerine Alevi köylerini Alevi diye yazdım. Tamamen bireysel merakımdan dolayı bu haritayı yaptım, başka bir yerde de paylaşmamıştım. Olayın bu boyuta ulaşacağını düşünemedim, çok üzgünüm ve hatamın da farkındayım, hiç yapmamalıydım."

TOKAT İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORUŞTURMA

Tepkilerin ardından yazılı bir açıklama yapan Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "İlgili personel hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.