Harley Willard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harley Willard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harley Willard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harley Willard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harley Willard 4 Eylül 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harley Bryn Willard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harley Willard Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mccreery Sports Management yapmaktadır. Harley Willard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Harley Willard'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Harley Willard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harley Willard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harley Willard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harley Willard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Southampton Alt

1 Temmuz 2014 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2016 yılında Southampton U23

22 Temmuz 2017 yılında Maidstone

1 Eylül 2017 yılında Eastbourne

2 Ocak 2018 yılında Maidstone

4 Ocak 2018 yılında Welling Utd.

31 Mart 2018 yılında Hässleholms IF

1 Temmuz 2018 yılında Svay Rieng

21 Şubat 2019 yılında Víkingur Ó.

22 Şubat 2020 yılında Fylkir

3 Haziran 2020 yılında Víkingur Ó.

17 Şubat 2022 yılında Thór

2 Şubat 2023 yılında KA Akureyri

Harley Willard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harley Willard şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Harley Willard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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