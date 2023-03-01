Harrison Mcgahey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Mcgahey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Mcgahey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Mcgahey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Mcgahey 26 Eylül 1995 tarihinde Preston şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Mcgahey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Harrison Mcgahey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Harrison Mcgahey'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harrison Mcgahey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/haz19951

http://www.instagram.com/harrisonmcgahey5/

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Harrison Mcgahey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Mcgahey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Harrison Mcgahey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Mcgahey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Blackpool

18 Temmuz 2014 yılında Sheff Utd

13 Şubat 2015 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2015 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2016 yılında AFC Rochdale

4 Ocak 2019 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Oldham Athletic

Harrison Mcgahey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Mcgahey şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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