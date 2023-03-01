Harry Pell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Pell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Pell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Pell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Pell 21 Ekim 1991 tarihinde Tilbury şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harry David Balraj Pell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Pell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Harry Pell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Pell'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harry Pell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Pell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Pell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Pell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Charlton Ath

18 Ocak 2010 yılında Hastings United

31 Mayıs 2010 yılında Charlton Ath

1 Ağustos 2010 yılında Bristol Rovers

31 Ocak 2011 yılında Hereford Utd.

30 Haziran 2011 yılında Bristol Rovers

8 Temmuz 2011 yılında Hereford Utd.

22 Mart 2012 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2012 yılında Hereford Utd.

28 Ocak 2013 yılında AFC Wimbledon

29 Ekim 2014 yılında Grimsby Town

30 Kasım 2014 yılında AFC Wimbledon

29 Ocak 2015 yılında Eastleigh

1 Temmuz 2015 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2018 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Accrington St.

24 Ağustos 2022 yılında AFC Wimbledon

Harry Pell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Pell şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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