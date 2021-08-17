Harun Fatsa kimdir, nereli , kaç yaşında? Ankara İl Milli Eğitim Müdürü kimdir? soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. İşte detaylar...

HARUN FATSA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KİMDİR?

Kaç yaşında olduğu bilinmeyen Harun Fatsa aslen Ordulu'dur. AK Parti 24. dönem milletvekili Eyyüp Fatsa'nın kardeş olan Harun Fatsa, Nevşehir, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü, Lefkoşe Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği yaptı.

Harun Fatsa daha önce Çankırı ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşe Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görevlerinde bulunmuştu.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2021 yılında Harun Fatsa'yı Ankara’ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atadı.