Haruya Fujii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruya Fujii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruya Fujii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruya Fujii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruya Fujii 26 Aralık 2000 tarihinde ---, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤井 陽也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruya Fujii Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haruya Fujii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Haruya Fujii'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Haruya Fujii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruya Fujii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haruya Fujii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruya Fujii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Nagoya Grampus

Haruya Fujii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruya Fujii şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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