Harvard Üniversitesi profesörü açıkladı: Uzaylı aracı gezegenimizin dibinden geçti

Evren üzerinden gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen bulunsa da henüz Dünya’nın ötesinde bir yaşam belirtisine henüz rastlanılmadı. Fakat Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb'un ortaya attığı iddialar hayrete düşüren türden. Loeb 2017'de Dünyaya dünya dışı yaşama ait bir cismin yaklaştığını iddia etti.

Profesör, "Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti" adlı kitabında söz konusu cismin bir gök taşı değil uzaylı teknolojisinin ürünü olduğunu öne sürdü. Loeb'e göre, bu sıradan bir cisim değil, dünya dışı bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir ‘araç’.

Loeb'in kitabında yer verdiği iddiaya göre, bu bir kuyruklu yıldız değil, uzaylı medeniyetinin teknolojisinin bir atığı olabilir.

Loeb iddiasını desteklemek için cismin daha önce keşfedilen hiçbir göktaşına benzemediğini ve herhangi bir göktaşından veya kuyruklu yıldızlardan en az 10 kat daha yansıtıcı olduğunu vurguluyor.

Loeb'in dikkat çektiği bu cisim ilk defa Ekim 2017’de tespit edilmiş ve Güneş Sistemi’ne dışarıdan gelmiş ilk yıldızlararası nesne olarak tanımlanmıştı.

Gökbilimciler bu nesnenin yörüngesinden yola çıkarak Güneş’in kütle çekimi ile bağı olmadığı sonucuna varmıştı.