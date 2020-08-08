Pamukkale Üniversitesi'nde çirkin iddiaİçişleri Bakanı Soylu, Çeşme ve Alaçatı hakkında konuştuEski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu! Abisi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdüHasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti!Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu!İlayda Altuntaş kim, kaç yaşında, nereli? İlayda Altuntaş'ın boyu, kilosu kaç?Arda Turan, fabrika ayarlarına geri döndü!Oktay ve Çavuşoğlu Beyrut'ta: Sonuna kadar yanındayızSinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları sokağa fırlattı!Fenerbahçe'ye genç transfer: Barış Sungur
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti!

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti!

Medipol Başakşehir'e transferi söz konusu olan Hasan Ali Kaldırım, yaptığı paylaşımla sarı lacivertli kulübe veda etti.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti!

Uzun yıllar sarı-lacivertli forma ile ter döken başarılı sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Tecrübeli futbolcu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

Hasan Ali Kaldırım açıklamasında, "Kayserispor'dan toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama:

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti!

Başakşehir'in transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Hasan Ali Kaldırım, ayrılığın ardından imza son şampiyon Başakşehir'e imza atmayı bekliyor. Transferde son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzalar atılacak. 

HASAN ALİ'NİN FENERBAHÇE SERÜVENİ

2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli sol bek, 8 sezondur sarı-lacivertli formayı giyiyor. Fenerbahçe'ye gelişinin ardından Milli takım tecrübesini de kazanan Kaldırım, takım kaptanlığına da erişti. 8 sezon boyunca sarı-lacivertli forma ile toplamda 246 maça çıkan Hasan Ali, bu maçlarda 8 gol ve 31 asistle oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT