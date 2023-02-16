Hasan Huseyin Mustekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Huseyin Mustekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Huseyin Mustekin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Huseyin Mustekin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Huseyin Mustekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Huseyin Mustekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Huseyin Mustekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Huseyin Mustekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Huseyin Mustekin 4 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Hüseyin Müştekin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Huseyin Mustekin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Huseyin Mustekin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Huseyin Mustekin'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hasan Huseyin Mustekinboyu ve yaşı kaç

Hasan Huseyin Mustekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Huseyin Mustekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hasan Huseyin Mustekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Huseyin Mustekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2022 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2022 yılında Kahramanmaraş

Hasan Huseyin Mustekin kimdir

Hasan Huseyin Mustekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Huseyin Mustekin şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hasan Huseyin Mustekin nereli

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