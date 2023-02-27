Hasan Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Hyseni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Hyseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Hyseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Hyseni 14 Nisan 1997 tarihinde Mitrovicë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Hyseni Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Hasan Hyseni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Hyseni'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hasan Hyseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Hyseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Hyseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Hyseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Drenica

14 Eylül 2020 yılında FC A&N

15 Ağustos 2021 yılında FC Malisheva

15 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Hasan Hyseni kimdir

Hasan Hyseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Hyseni şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Hasan Hyseni nereli

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