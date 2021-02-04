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Hasan Kaba kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da Hasan Kaba olayı nedir?

Müge Anlı ve ekibi 34 yıl önce şüpheli şekilde kayıplara karışan Hasan Kaba'yı arıyor. Üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam eden araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'da ele alınan Hasan Kaba olayı nedir? Hasan Kaba kimdir, bulundu mu? Tüm detaylar haberimizde...

Hasan Kaba kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da Hasan Kaba olayı nedir?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'da bu hafta Hasan Kaba olayı işleniyor. Peki Hasan Kaba kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da Hasan Kaba olayı nedir? İşte son gelişmeler...

HASAN KABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında İstanbul Kartal’da kaybolan Hasan Kaba  3 çocuk babasıdır. Kaç yaşında olduğu henüz bilinmeyen Kaba'dan 34 yıldır haber alınamıyor.

MÜGE ANLI HASAN KABA BULUNDU MU?

Müge Anlı’da ele alınan konulardan Hasan Kaba'nın şüpheli kaybıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. 

Hasan Kaba kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da Hasan Kaba olayı nedir?

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