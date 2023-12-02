Hasan Uzunyayla CHP Tuzla Belediye başkan aday adaylığını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala Partilerde aday adaylık süreci hızla ilerlerken aday olmak isteyenler bir bir aday adaylıklarına açıklamaya başladı. Tuzla CHP siyasetinin önemli isimlerinden biri olan, Partisinin çeşitli kademelerinde görev alan Hasan Uzunyayla, halkın yoğun katılı gösterdiği Tuzla Sahil Has Fırın önünde kurulan kürsüde partisinden Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.

Hasan Uzunyayla’nın Tuzla Belediye Başkan Aday Adaylık açıklamasına CHP Tuzla İlçe Başkanı ve Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı Eren Ali Bingöl’ün yanı sıra; CHP Tuzla Belediye Başkan Aday Adayları Cemil Ekşi, Bülent Akköse ve Bekir Kavalcı’da katılırken, çok sayıda Tuzlalı da Hasan Uzunyayla’nın adaylık açıklamasını alanda takip etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Hasan Uzunyayla’nın Aday Adaylık açıklamasında CHP Tuzla İlçe Başkanı ve Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı Eren Ali Bingöl bir selamlama konuşması yaparak, Tuzla’da seçimi kazanacaklarını belirtti.

CHP’den Tuzla Belediye Başkan Aday Adaylığını çıktığı kürsüde açıklayan Hasan Uzunyayla’ya kürsüye çıkarken yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu. Eşi ve çocuklarıyla Tuzla Belediye Başkan Aday Adaylık açıklamasına çıkan Hasan Uzunyayla’ya adaylık açıklamasına katılan katılımcılar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

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CHP’den Tuzla Belediye Başkan Aday Adaylık açıklamasını yapan Hasan Uzunyayla kendisine destek veren herkese ve Tuzla’da daha önce görev yapan Belediye Başkanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bugün kentimizi yönetme görevine talip olduğum, 12 Eylül öncesi Tuzlamızın Belediye Başkanı Sayın Ahmet Kılıç’a, 12 Eylül dönemi ile geçici Belediye başkanlığı yapan Sayın Niyazi Öncel hocama, 12 Eylül sonrası mahalle olarak bağlı olmuş olduğumuz Kartal Belediye Başkanları Sayın Ali Duranoğlu’na, Sayın Mehmet Ali Büklü’ye, Gençliğimin Pendik belediye Başkanı Burhan Köseoğlu’na,

1992’de Tuzla’nın ilçe olmasıyla ilk belediye başkanı Sayın İdris Güllüce’ye, Sayın Mehmet DEMIRCI’ye ve son 15 yıldır başkanlık yapan Sayın Doktor Şadi YAZICI’ya ve tüm belediye başkanlıklarında görev almış müdürlerimize, Belediye meclis üyelerimize ve Tuzla’ya hizmet etme görevine erişmiş çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi büyütüp buraya getiren; 1992 yılındaki adayımız Rahmetli Sinan Şen’e, 1994 yılındaki adayımız Ali Kılıç’a, 1999 – 2004 yılındaki adayımız Rahmetli Dostum Tekin Ağırman’a, 2009-2014 yılındaki adayımız Cemil Ekşi ve son 2019 seçimlerinde beraber sokakta çalıştığımız Salim Gürsoy’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HASAN UZUNYAYLA'NIN KONUŞMASININ TAM METNİ

“2019 yılında kente özen, insana saygı şiyarıyla adil, yeşil, özgür bir İstanbul için canla başla çalışan ve Tuzlamızda gerçekleştirdiği projeleriyle kattığı değerle ve aynı zamanda üç yıl boyunca kendisine Danışmanlık görevi yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU’na teşekkür ediyorum,

Ülkemizde önce kurtuluşun, sonra kuruluşun partisi olan 100 yıllık çınarımızı bugünlerine taşıyan başta kurucu ve ebedi liderimiz

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm genel başkanlarıma,

Birlikte görev yapan yöneticilerimize VE Tuzlamız ilçe olduğundan bu yana görev yapmış ilçe başkanlarıma VE onlarla birlikte görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerine…, kadın kollarına, gençlik kollarına ve alanda yöneticilerle birlikte canla başla çalışmış onurla üyeliğini taşıdığım, bugün belediye başkan aday adayı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük ailesine şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum.

EVET BEN, uzun ve hiç bitmeyecek bir yoldan geliyorum.

Kazanmak bir yol…. Kaybetmek bir yol…

Ayakta kalmak bir yol, umut etmek, düşlemek,

mücadele etmek bir yol…

Ve bu yol öyle onurlu öyle duygusal bir yol ki sizlerle acılarımızı sevinçlerimizi paylaştığımız (Musa Akgüloğlu ve nicelerinin destekleri)

Yeri geldiğinde birbirimizi kırdığımız ama yeniden sarılmayı bildiğimiz ayağımız tökezlediğinde birbirimizin elinden tuttuğumuz sokaklarda birlikte mücadele ettiğimiz çıkarsız menfaatsiz erdemli bir yol.

Bu yolun omuzdaşları, bu yolun inananları, siz değerli yol arkadaşlarım hepinize merhaba!

Evet ben Hasan UZUNYAYLA.

1969 yılında Bingöl/ Kiğı’ da dünyaya geldim.

1978 yılından itibaren de Tuzla’da yaşamaktayım.

Kalabalık, birbirine bağlı ve sıcak bir aile ortamında yetişmenin verdiği sorumlulukla aileme destek olabilmek ve onların yüklerini azaltabilmek adına yaşımı mahkeme kararıyla büyütüp önce vatani hizmet görevimi yerine getirip ardından iş hayatına atıldım.

1995 yılında kurucu ortağı olduğum gemi inşaa ve inşaat sektörüne giriş yapmadan önce, okuldan arta kalan zamanlarda ayakkabı boyacılığı yapmak da dahil olmak üzere, aile ekonomisine katkıda bulunmak adına farklı sektörlerde kendime yer edindim.

Çalışmak, üretmek ve bölüşmek benim hep ana dayanağımdı.

Sosyal yaşamın devamlılığının öneminin bilinciyle çalışma hayatım boyunca çeşitli dernek ve STK’larda aktif görevler aldım.

Deniz Ticaret Odası Üyeliği ve Meclis üyeliği görevlerimin yanı sıra GESAD kurucu üyeliği, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliği ve TEMA vakfı üyeliğim devam etmektedir.

21 yaşıma geldiğimde artık sadece bireysel değil ülkeme karşı da sorumluluklarım olduğunu fark etmemle, siyasi yaşamım başladı.

33 yıllık aktif siyasi yaşamım boyunca üyesi olmaktan büyük gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin hemen her kademesinde görev aldım.

33 yıl boyunca farklı zaman aralıklarında; partimin Gençlik Kolları Başkanlığı, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelikleri, Tuzla ve Büyükşehir Meclis Üyelikleri, 4 dönem Tuzla İlçe Başkanlığı,

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, 2015 Ön seçim 16. Sıra - 2018 İst.1. Bölge 13. sıra Milletvekilliği Adaylığı, İl ve Kurultay Delegelikleri, Kartal Belediye Başkan Danışmanlığı görevlerimi yerine getirdim.

İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğum dönem olan 2019 yerel seçimlerinde büyük bir azim, çalışma ve zaferle aldığımız Büyükşehir Belediyesi kazanımından sonra İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirilmiş olduğum İBB Danışmanı görevimi 2023 genel seçimlerine kadar sürdürdüm.

Tüm görevlerim boyunca çalışma/partili arkadaşlarım ve Tuzla halkının teveccühünü ve sevgisini hep hissettim.

Evli ve iki çocuk babasıyım.

Kıymetli Tuzlalılar YOLUMUZ!

Çocukta sevginin, gençlikte umudun, kadında güvenin ve toplumda iyiliğin yoludur,

Tarafımız inançtan, doğruluktan yanadır. Umuda umut katan saygı ve sevginin belediye başkan aday adaylığında huzurunuzdayım.

ÇOCUKLAR

Hepimizin iki gözünün çiçeği çocuklar, makam iktidarlarının ünvanlarının sarhoşluğu peşinden koşmak değil niyetimiz, bu ülkenin kocaman gözlü siz çocuklarının yarınlarını bugünden daha güzel kılabilmektir

BÜTÜN ÇABAMIZ!

Bütün çabamız gelecek güzel günler için, tıpkı dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek bu uğurda mücadelemiz hep sizler için!

GENÇLER

Gençler, kurduğumuz hayallerin gördüğümüz düşlerin bizi kahraman yapacağı günleri sizin ışığınızla bulacağız. Hizmette ilerleyişimizde, başarıya ulaşmamızda ve doğacak güneşi kucaklamamızda, en büyük yol göstericimiz okuyan üreten düşünen özgür siz gençlerimiz OLACAKSINIZ!

KADINLAR

Kadınlar, Yaşamdan yaşamaktan yana umutla sevgiyle yolumuzu aydınlatan siz emek sahiplerinin sesleriyle hürlüğü destanlaştıranların yürüdükleri yolda adaleti sağlayanların aklı ve yürekleriyle yoğrularak üreten hepinizin o güzel gönlüne ayrı ayrı borcumuz olduğunu biliyorum.

Özgür ve eşit bir dünya için vereceğiniz emeğin, bitmeyen mücadelenizde omuz başınızda yoldaşınız yol arkadaşlığınıza başkan adayıyım.

Tuzla’nın güzel insanları; şimdi size, Tuzlamız adına düşündüğümüz proje ve hizmet anlayışımızın başlıklarını size anlatmak isterim.

İyilikten, inançtan, doğruluktan yana, umuda umut katan saygı ve sevginin belediye başkan aday adaylığında huzurunuzdayım.

Geçmişin Mirasıyla Geleceğe

Yüzyıllardır farklı kültürlere, etnik kökenlere, dillere ve dinlere ev sahipliği yapan İstanbul'un incisi Tuzla, asırlık cumhuriyetimizin bize hediye ettiği büyük bir mirasın parçasıdır.

Günümüzde yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bu değerli ilçeye hak ettiği özeni göstermeye kararlıyız.

Tecrübe ve bilgiyi, katılımcı fikirler ve emek gücüyle birleştirerek, ortak ve demokratik bir anlayışla belediyecilik kavramını Tuzla'ya yerleştirmek için geliyoruz.

Kamu hizmetinin kalitesini artırıp bunu topluma hissettirmek için yerel yönetim faaliyetlerimizde hesap verilebilirliği, şeffaflığı ve iletişimi etik değerlerimiz olarak kabul ederek geliyoruz.

Fırsat ve hizmet dağılımında tüm mahalleleri eşit gören bir yönetim anlayışıyla geliyoruz.

Mevcut yaşam ve gelecek nesil için toplumsal barışı ilke edinen; emeğe, kültüre, inanca ve ekosisteme saygılı, şiddetin her türlüsünü reddeden barış ve huzur içinde yaşayacak bir Tuzla için geliyoruz.

Tuzla’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Büyük Destek

Yurttaşları arasında ayrım gözetmeksizin; işçi, memur, emekli, esnaf, öğrenci, engelli, emekçi ve yaşayan tüm canlıların haklarına saygılı bir Tuzla için geliyoruz.

Sevgi, iyilik ve umut dolu mücadele ile çocukta sevginin, gençlikte umudun, kadında güvenin ve toplumda geleceğin adı olmaya geliyoruz!

Kararlılıkla, Cesaretle, Erdemle, İnançla Yönetmeye Geliyorum

Zorluklar karşısında yılmadan, vazgeçmeden umutla ve inatla tutunduğum ilçemde aynı inanç ve istikrarla Tuzla için çalışarak, üreterek, hizmet ederek var olmaya kararlıyım.

Farklılıklarımızın bizi ne kadar zenginleştirdiğini bilerek tüm bu farklılıkların içerisinde cesur olmanın erdeminin; yönetim dilinde iyiliğin, çalışkanlığın ve üretimin öneminin farkındayım.

Türkiye Cumhuriyeti’ni “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesillere miras bırakmış başta Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına gönül, vicdan ve fikir borcumuzu unutmadan özgürlüğün yelpazesi altında nezaketli, sadakatli, merhametli, basiretli, paylaşımcı yaşamanın mümkün olduğunu biliyorum.

Dün olduğu gibi bugün de köklerime bağlı, atalarıma saygılı, yarınlarımıza bitmez bir enerji ve güç ile bakacak kadar şevkle doluyum.

Sanatın, doğanın, canlıların yaşamımıza kattığı renklerin bilinciyle hep birlikte el ele vererek tutkuyla hayatı güzelleştirebileceğimize karşı inançlıyım.

Seninle Tuzla!

Yurttaşlarımızın yaşam tarzlarına, değerlerine ve kimliklerine saygılı davranan hiç kimseyi ötekileştirmeyen hoşgörülü ve saygılı belediye başkanı adayıyım.

Seninle Tuzla!

Kentte oluşan zenginliğin siyasetçininin ya da yandaşının cebine rant olarak girmesini sağlamak için değil, tüm yurttaşlarıyla hakça paylaşan belediye başkanı adayıyım.

Seninle Tuzla!

Ödediğiniz vergilerin hesabının verildiği ve tüm harcamaların denetlendiği, hesap veren ve şeffaf yönetime başkan adayıyım

Seninle Tuzla!

Yoksulluğun açlığın ve işsizliğin olmadığı, hiçbir çocuğun yatağı aç girmeyeceği Tuzla için, başkan adayıyım!

Seninle Tuzla!

Tüketen ve israf eden değil, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan başkanı olmaya adayım!

Seninle Tuzla!

Yenilikleri ve akıllı teknolojileriyle kentlerin doğasına ve kültürel mirasına ihanet etmeden hayata geçirmeye başkanı adayıyım!

Seninle Tuzla!

Kent sakinlerinin trafikte harcadığı süreyi azaltan,

Yurttaşlarımızın ulaşmak istediği yere güven içerisinde VE

Daha erken ulaşmasını sağlayan alternatif ulaşım modelleri ile hayatını kolaylaştırmaya başkan adayıyım!

Seninle Tuzla!

Yüksek binalarda oluşan, beton ormanlarında boğulmak değil, çocuklarımızın parklarda ve yeşil alanlarda oynadığı planlı, temiz VE nefes alabileceği Tuzlaya başkan olmaya adayım!

Seninle Tuzla!

Engelli VE yaşlılar başta olmak üzere,

tüm dezavantajlı vatandaşlarımıza insan onuruna yaraşır biçimde sosyal yardım ve pozitif ayrımcılıkla,

onların yanında olmak için belediye başkan adayıyım!

Seninle Tuzla!

Kent sakinlerinin kültür ve sanat etkinliklerine, spor faaliyetlerine kolayca erişebilmesini sağlamak için belediye başkan adayıyım!

Seninle Tuzla!

Yalnızca insanların değil kentteki tüm

canların haklarını gözetilmesini sağlayan, doğa dostu, yeşile önem vermeye belediye başkan adayıyım!

Seninle Tuzla!

Emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, öğrencisi velhasıl tüm yurttaşlarımızın hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşadığı ve gülümseyen bir Tuzlaya belediye başkan adayıyım!

Değerli Tuzlalılar, Yaşamıma dokunan her canlıya olan minnet ve sorumluluk duygumla ve Tuzlaya olan sevdamla görerek, dokunarak, hissederek VE nihayetinde gülümseyerek yarınlara iz bırakabilmiş olmanın gururunu taşıyorum,

Bunun için Tuzla’da bugünden yarına, istikrar ve güven adına geçmişin mirasıyla… geleceği kararlılık, cesaret ve erdemle

SENİNLE YÖNETMEK İÇİN ADAYIM.

Çünkü ben buranın acısında varım,

sevincinde varım!

Hamurunda mayasında varım!

Dün olduğu gibi, Bugün de ruhumla buradayım,

Yüreğimle buradayım!

Ve yarın’da yine burada ruhumla ve yüreğimle sizlerle hayatı paylaşmaya devam edeceğim.

Şimdi bu yola cikmaya varmışınız?

Yolumuz açik olsun.

BAŞARACAĞİZ! BAŞARACAĞİZ! BAŞARACAĞİZ!

Hasan Uzunyayla Kimdir?

1969 yılında Bingöl/ Kiğı’da dünyaya geldim. 1978 yılından itibaren de Tuzla’da yaşamaktayım.

Kalabalık, birbirine bağlı ve sıcak bir aile ortamında yetişmenin verdiği sorumlulukla aileme destek olabilmek ve onların yüklerini azaltabilmek adına yaşımı mahkeme kararıyla büyütüp önce vatani hizmet görevimi yerine getirip ardından iş hayatına atıldım.

Bugün 290 emekçi kardeşimle, omuz omuza, el ele çalıştığım 1995 yılında kurucu ortağı olduğum gemi inşaa ve inşaat sektörüne giriş yapmadan önce okuldan arta kalan zamanlarda ayakkabı boyacılığı yapmak da dahil olmak üzere aile ekonomisine katkıda bulunmak adına farklı sektörlerde kendime yer edindim. Dönemin tüm zorlu koşullarına rağmen hem karakter olarak hem de ailemin desteğiyle hep özgüvenli ve ne istediğini bilen bir kişi oldum. Rüştümü ispatladığımdan beri hep çalıştım. Çalışmak, üretmek ve bölüşmek benim hep ana dayanağımdı.

21 yaşıma geldiğimde artık sadece bireysel değil ülkeme karşı da sorumluluklarım olduğunu fark etmemle siyasi yaşamım başladı. 33 yıllık aktif siyasi yaşamım boyunca üyesi olmaktan büyük gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin hemen her kademesinde görev aldım.

33 yıl boyunca farklı zaman aralıklarında; partimin Gençlik Kolları Başkanlığı, Tuzla ve Büyükşehir Meclis Üyelikleri, 4 dönem Tuzla İlçe Başkanlığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2018 İstanbul 1. Bölge 13. Sıra milletvekili adaylığı, İl ve Kurultay Delegelikleri, Kartal Belediye Başkan Danışmanlığı ve 2019 seçimleri sonrası büyük bir azim, çalışma ve zaferle aldığımız Büyükşehir Belediyesi kazanımından itibaren İBB Başkan Danışmanı olarak görevlendirildim.

Sosyal yaşamın devamlılığının öneminin bilinciyle çalışma hayatım boyunca çeşitli dernek ve STK’larda aktif görevler aldım. İstanbul Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası Üyeliği ve Meclis üyeliği görevlerimin yanı sıra GESAD kurucu üyeliği ve TEMA vakfı üyeliğim devam etmektedir. Tüm görevlerim boyunca çalışma/partili arkadaşlarım ve Tuzla halkının teveccühünü ve sevgisini hep hissettim.

Evli ve iki çocuk babasıyım.

Yaşamıma dokunan her canlıya olan minnet ve sorumluluk duygumla ve Tuzla’ya olan sevdamla görerek, dokunarak, hissederek ve nihayetinde gülümseyerek yarınlara iz bırakabilmiş olmanın gururunu taşıyorum.