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Hasan Yağal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Yağal neden tutuklandı?

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Yörük kızı Müslüme'nin ölümünün ardından soruşturmalar devam ederken Hasan Yağal hakkında ise çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Peki Hasan Yağal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Yağal neden tutuklandı? İşte o soruların cevapları...

Hasan Yağal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Yağal neden tutuklandı?

10 Kasım günü Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Minik Müslüme, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde minik cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ölüm nedeniyle ilgili soruşturmalar devam ederken çarpıcı gelişmeler de yaşanıyor. Müslüme'nin dedesi olarak tanınan Hasan Yağal hakkında ortaya çıkan yeni gelişmelerin ardından vatandaşlar Hasan Yağal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Yağal neden tutuklandı? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

Hasan Yağal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Yağal neden tutuklandı?

HASAN YAĞAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

70 yaşındaki Hasan Yağal, tüm Türkiye'yi derinden sarsan Müslüme'nin dedesi olarak tanınıyordu. Mersinli olan Hasan Yağal'ın yapılan DNA testlerinin ardından Müslüme'nin dedesi değil biyolojik olarak babası olduğu ortaya çıktı.

Hasan Yağal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Yağal neden tutuklandı?

Adli Tıp Kurumu'nda küçük kızdan alınan DNA örneği annesiyle uyumlu çıkarken babası olarak gösterilen kişiyle uyumsuz çıktı. Bunun üzerine Müslüme'nin dedesi olarak tanınan Hasan Yağal'dan da örnekler alındı. Alınan örnekler ile Hasan Yağal'ın örnekleri Müslüme ile uyuştu. Hasan Yağal'ın küçük kızın biyolojik babası olduğu öğrenildi.

HASAN YAĞAL NEDEN TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında tüm aile üyeleri sorgulanıp bırakılırken dede Hasan Yağal ise tutuklanmıştı. Tutuklanma nedeni henüz öğrenilmeyen Hasan Yağal hakkında Müslüme'nin ağabeyi, "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Yağal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hasan Yağal neden tutuklandı?

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