İbrahim Tatlıses'in Star TV ekranlarında sunduğu İbo Show'un sezon finali bölümüne konuk olan Hasan Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Hasan Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

HASAN YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Yılmaz 1967 tarihinde Kastamonu'da doğdu. Aslen Kastamonulu olan Hasan Yılmaz 53 yaşındadır. Şarkıcı olmadan önce kamyon şoförlüğü yaptığı bilinen Hasan Yılmaz Ankara havaları şarkılarıyla tanınıyor. 1998 yılında çıkardığı Acımasız Dünya isimli albümüyle şarkıcılığa başlayan Hasan Yılmaz 2005 yılında Salla isimli şarkısıyla en çok satanlar listesine girip Altın Plak ödülünü kazandı.

EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bir zamanların popüler dans yarışması Buzda Dans yarışmasında 4. oldu Hasan Yılmaz'ın 28 yıllık evliliğinden 2 kız çocuğu var.

ŞARKILARI

*Salla

*Kim Kime Dum Duma

*Cezayir

*İstanbul Hovardası

*İstanbul'un Babası

*Ayancık Eğmeleri

*Yoğurt Koydum Dolaba

*Kaldır Kollarını

*Tavuklarım Var

*İstanbul Ağlıyor

*Vur Zilleri Zillere