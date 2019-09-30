Hasarlı 29 okulda okuyan öğrencilerin eğitime devam edeceği yerler açıklandı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasarlı okullarda okuyan öğrencilerin okul hayatlarına geçici olarak nerede devam edeceği belli oldu.

İstanbul'da deprem nedeniyle hasar gören 29 okulda okuyan öğrencilerin hangi okullarda eğitim görmeye devam edecekleri belli oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.