Hasret sona eriyor! Fahriye Evcen bomba bir diziyle ekranlara dönüyor!

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Kurt Seyit ve Şura, Ölene Kadar gibi dizilerde başrol oynayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan’ın doğumunun ardından uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Hayranlarının heyecanla bir projede görmek istediği Fahriye Evcen sonunda ekrana dönemeye karar verdi. 35 yaşındaki güzel oyuncu TRT 1'de ekrana gelecek olan Alparslan dizisiyle el sıkıştı.

Müjdeli haberi Instagram’dan Evcen’le birlikte yer aldıkları kareleri paylaşarak duyuran dizinin yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, "Hoş geldin Fahriye Evcen… #AlpArslan” notunu düştü.

Güzel oyuncu ise bu paylaşıma "Heyecanla dahil olduğum bir proje… Hoş buldum” yanıtını verdi.

Fahriye Evcen, yeni sezonda ekrana gelecek olan Alparslan isimli dizide başrol oynayacak. Fahriye Evcen'in dizideki partneri ise Barış Arduç olacak.

Fahriye Evcen'in yeni diziyle ekrana döneceği haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun sevenleri Evcen'i Twitter'da gündeme getirerek binlerce tweet attı.