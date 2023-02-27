Hassan Jalloh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Jalloh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Jalloh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Jalloh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Jalloh 29 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya,Sierra Leone uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Jalloh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Hassan Jalloh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Jalloh'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Hassan Jalloh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Jalloh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Jalloh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Jalloh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Marc. Stallions

1 Ocak 2019 yılında Rydalmere

22 Mayıs 2019 yılında Altona Magic

1 Ocak 2020 yılında Blacktown City

1 Ocak 2021 yılında APIA Leichhardt

21 Nisan 2022 yılında HK Kópavogs

Hassan Jalloh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Jalloh şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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