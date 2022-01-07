Hasta yakınından doktora mermerli saldırı! Bakan Koca'dan Gaziantep'teki olaya sert tepki: İnsanlık dışı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te randevu vermediği hastanın ağabeyinin mermerli saldırısına uğrayan doktorla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Yaşanan olayın son derece vahim olduğunu ifade eden Bakan Koca, olayın arka planında randevusuz muayene talebinin kabul edilememesi olduğunu belirterek kurallara uyulmasının gerekli bir uyarı, başvurulan şiddetin ise insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep’te yaşanan şiddet olayı vahim. Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darp etti. Olayın arka planında randevusuz muayene talebinin kabul edilememesi var. Kurallara uyulması gerekli bir uyarı, buna karşı başvurulan şiddet ise insanlık dışıdır."

NE OLMUŞTU?

Olay 6 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki İslahiye Devlet Hastanesinde meydana geldi. Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Sadık Oluk, bir hasta yakınının mermerli saldırısına uğradı. Hastanede korku dolu anlar yaşayan Doktor Oluk’un kafasına defalarca mermer parçasıyla vuruldu. Öldüresiye darbelerin hedefi olan talihsiz doktorun kafasına 8 dikiş atıldı.

İslahiye Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı Sadık Oluk sabah saatlerinde polikliniğe girdiği esnada bir kadının yanına gelip randevu istemesi üzerine randevusuz hastaya bakılmadığını söylediğini ifade ederek yaşadığı anları şöyle anlattı:

"İlçe şartlarında günde yaklaşık 80 hastayı muayene ediyoruz. O gün sağlık kuruluna da bakacağım için hastayı diğer iki doktora yönlendirdim. O doktorların boş olduğunu söyledim. Bunun üzerine hasta bana hakaretler savurmaya başladı. Ben de o kişi hakkında beyaz kod verdim. Polisler gelip o kadını karakola götürdü. Aradan bir süre geçtikten sonra bu kişinin abisi olduğunu daha sonradan öğrendiğim biri geldi. Bana ‘Benim kız kardeşime hakaret etmişsin’ dedi. Ben de hiçbir şekilde hakaret etmediğimi, sadece o gün için randevu veremeyeceğimi söyledim. O esnada bana saldırmaya başladı”

Hastanın ağabeyinin durduk yere masanın üzerindeki mermer parçasını alarak kendisine saldırdığını belirten Oluk, “Mermer parçasını alıp başıma defalarca öldüresiye vurdu. Kafama 8 dikiş atıldı. İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur. Şu an için ben kişiden ve kız kardeşinden şikayetçi oldum. Kaymakamlıktan koruma talep ettim. Çünkü beni tehdit ettiler. Bana ilçenin önde gelen ailelerinden olduğunu söyledi. Yetkililerden destek bekliyorum. Adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, doktoru yaralayan Erkan Y.’yi gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.