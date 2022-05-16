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Hastaları hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı kenara çekip cinsel ilişkiye girdiler

İki sağlık çalışanının umursamazlığı ülke gündemine düştü. İngiltere'de ambulans ihtiyacı olan hastaları hiçe sayan sağlık çalışanları ambulansı otoparka çekip cinsel ilişkiye girdi. Gözaltına alınan umursamaz çalışanlar karakolda da suçlarını da kabul etmedi.

Hastaları hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı kenara çekip cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de iki sağlık çalışanının karıştığı skandal oldukça tepki topladı. Emma Croydon isimli sağlık çalışanı, görevde olduğu sırada mesai arkadaşıyla birlikte oldu. Ambulansın acil ihtiyaç olmasına aldırmayan sağlıkçılar, bir futbol kulübünün otoparkına çektikleri araçta cinsel ilişkiye girdi. 

Hastaları hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı kenara çekip cinsel ilişkiye girdiler
 

AMBULANSI STADYUM OTOPARKINA ÇEKTİLER

İkilinin, ambulansı önce Portsmouth Futbol Kulübü'nün otoparkına çektikleri, daha sonra burada ilişkiye girmeye başladıkları öğrenildi. Sağlık çalışanlarını yakalayanlar ise stadyum görevlileri oldu. Araçtaki hareketliliği fark eden stadyum görevlileri, ikiliyi cinsel ilişkiye girerken yakaladı. 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yaptıkları ilk incelemenin ardından Emma Croydon ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Ancak skandal bunula bitmedi. Karakolda götürülen Emma, polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Gözaltına alınan Emma Croydon, ifadesinin ardından serbest bırakıldı ancak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle işten atıldı.

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