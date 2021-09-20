Hastalarına ilaçla bayıltarak tecavüz etti, o anları Facebook'tan canlı yayınladı! Sapkın hemşirenin pişkinliği pes dedirtti! Avustralya'da bir hemşirenin yaptıkları ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. Arkadaşça yaklaştığı kadınlarla samimiyet kurarak evine getiren hemşire kadınların içeceğine attığı ilaçla onları önce uyuttu, sonra da tecavüz etti. O anları Facebook hesabından yayınladı.

1 5 Adının Lode Emmanuel Palle olduğu öğrenilen erkek hemşire, Avustralya'da tanıştığı kadınlara önce normal arkadaş gibi davranarak samimiyetlerini kazandı.